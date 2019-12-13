تعرف إلى المواقع المغطاة بخدمة الجيل الخامس في الدولة حالياً

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ان هناك 3 مواقع رئيسية مغطاة بشكل كامل بخدمة الجيل الخامس في الدولة حاليا.

واوضحت الهيئة ان موقعين من هذه المواقع في دبي وهما برج خليفة والقرية العالمية بينما يوجد الموقع الثالث في أبو ظبي وهو موقع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

موضحة ان هذه المواقع مغطاه بنسبة 100% بخدمة الجيل الخامس.

وأكدت تنظيم الاتصالات في نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ان اكسبو دبي 2020 سيكون اكبر موقع في الدولة مغطى بخدمة الجيل الخامس فور إقامته مشيرة الى ان الاستعدادات تجري في الوقت الراهن على قدم وساق مع المشغلين وهما اتصالات ودو من اجل تجهيز الموقع بكل الاستعدادات والتجهيزات الفنية المطلوبة لتشغيل خدمة الجيل الخامس بشكل كامل تزامنا مع بدء اعمال المعرض في شهر أكتوبر المقبل ولمدة ستة اشهر والذي يستقطب ملايين الزوار.

ونوهت الى ان الفترة المقبلة تشهد تزايدا كبيرا في عدد المواقع المغطاة بشكل كامل بخدمة الجيل الخامس.

وأشارت تنظيم الاتصالات الى ان الكثيرين من سكان الدولة لا يعرفون حتى الان ان خدمة الجيل الخامس تعمل بالفعل في الدولة منذ العام الماضي وان الخدمة تم تشغيلها تجاريا منذ2018.