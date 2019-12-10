«أبوظبي للمحاسبة» يطلق منصة رقمية للإبلاغ عن المخالفات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة، منصة رقمية لتلقي البلاغات المتعلقة بشبهات المخالفات المالية والإدارية في الجهات الحكومية، لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، وترسيخ ثقة المستثمرين ببيئتها الجاذبة.

وأفاد بيان صدر، أمس، أن إطلاق المنصة يأتي التزاماً بتوجيهات القيادة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في إمارة أبوظبي.

وأكد رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، حمد الحر السويدي، أن منصة تلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية في إمارة أبوظبي أداة جديدة، تؤكد التزام حكومة أبوظبي بتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية، بما يخدم الإمارة، ويحقق مصالحها.

وأضاف: «سيسمح إطلاق المنصة الجديدة، التي تم تطويرها بعد تنفيذ دراسات مقارنة معيارية وتحليلات دقيقة لأفضل الممارسات في مجال تحديد وتحليل كل أنواع المخالفات المالية والإدارية، في توفير منظومة فعالة ومتكاملة، تمكننا من التعامل مع المخالفات بسرعة وكفاءة، ووضع حلول جذرية لها للتأكد من عدم تكرارها».

وتابع: «المنصة تعزز دور المتعاملين مع الجهات الحكومية، وتفعل دور المجتمع ككل في رصد أي مخالفات مالية أو إدارية والتبليغ عنها، سواء كانت متعلقة بموظفي هذه الجهات أو بممارساتها، ما يتماشى مع نهج والتزام جهاز أبوظبي للمحاسبة في تبني أفضل ممارسات الحوكمة، وتطبيق أعلى معايير الشفافية، بما يرتقي بتنافسية إمارة أبوظبي، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع».

وتلتزم 17 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، في المرحلة الحالية، بتطبيق المنصة الرقمية لتلقي البلاغات.