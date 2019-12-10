«أكسفورد للأعمال»: دبي بدأت بالفعل تلمس منافع «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «مجموعة أكسفورد للأعمال»، المتخصصة بالأبحاث والاستشارات العالمية، أن دبي بدأت بالفعل تلمس منافع معرض «إكسبو 2020 دبي»، باعتبارها الجهة المضيفة للحدث، وذلك عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل والتخزين (الذي نما بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لمركز دبي للإحصاء)، إضافة إلى قطاع البناء والإنشاءات، نظراً للبدء بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الهائلة ذات الصلة بالمعرض المرتقب.

جاء ذلك في تقرير جديد للمجموعة حول الاتجاهات الحالية في اقتصاد دبي، والاستراتيجيات التي يتم وضعها وتبنيها من قبل مختلف القطاعات لتعزيز النمو المستقبلي للإمارة.

واستعرض تقرير «دبي 2020»، الذي أطلقته «أكسفورد للأعمال» في بورصة ناسداك دبي، أمس، المشهد الاقتصادي في دبي لعام 2020، والمرحلة اللاحقة، حيث قرع رئيس مجلس إدارة المجموعة، مايكل بنسون كولبي، جرس افتتاح السوق.

وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2020 ليصل إلى 2.5%، مقارنة مع نمو مقدر لعام 2019 بنحو 1.6%، وذلك على خلفية معرض «إكسبو 2020 دبي»، وحجم الإنفاق المالي الحكومي الذي يبلغ 50 مليار درهم.

وذكر التقرير أنه مع توجه دبي نحو العقد الجديد، فإن الإمارة تركز بشكل مركّز على تطوير العديد من المناطق ذات معدلات النمو المرتفعة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا سريعة التطور.

وتطرق تقرير «دبي 2020» إلى مختلف المشروعات المصممة لتكون المحفز الذي يدفع الإمارة نحو العصر الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أنه في الوقت ذاته، ستسعى برامج مثل خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2030، واستراتيجية النقل المستقل، وغيرها إلى الاستفادة من الزخم الذي يكتسبه معرض «إكسبو 2020» لدعم النمو والابتكار المستقبلي في هذه المجالات. وفي تغطية منفصلة لها، سلطت «أكسفورد للأعمال» الضوء على كل القطاعات الرئيسة في دبي، والتطورات المختلفة التي تشهدها.

2.5 %

النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي في 2020.