تقليل انتظار الطائرات في دبي خلال أوقات الذروة بنسبة 40%

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت هيئة دبي للطيران المدني، بأن عمليات التجديد التي طالت مدرجي مطار دبي الدولي، فضلاً عن إتمام مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في الإمارة، أسهمت في تقليل انتظار الطائرات في دبي خلال أوقات الذروة، بنسبة تخطت الـ40%.

وذكرت الهيئة على هامش فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية لسلامة الطيران 2019 في دبي أمس، أنه تم تسجيل 1555 رخصة لطائرة من دون طيار «درونز» منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي العدد المسجل منذ بداية العام 2017 إلى 3098 رخصة في ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على منظومة متكاملة للطائرات بدون طيار على مستوى إمارة دبي سيتم الإعلان عنها قريباً للاستخدام الآمن لتلك الطائرات.

أولوية

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، أن السلامة هي أولوية أولى في عمليات التشغيل الخاصة بالنقل الجوي في إمارة دبي في إطار عمليات التفتيش المستمرة على الدوام لشركات الطيران والمطارات ومزودي الخدمات الخاصة بهذا القطاع.

وقال لنجاوي إنه يتم التنسيق مع كل جهة معنية بتقديم الخدمات على جدول تدقيق سنوي للتأكد من ملاءمتها المواصفات العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، فضلاً عن المعايير المتبعة على الصعيد المحلي.

وأضاف لنجاوي في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية لسلامة الطيران 2019 التي تختتم أعمالها في دبي، اليوم، أنه «منذ بداية العام الجاري حتى الآن تم إجراء 49 عملية تفتيش لقسم أمن الطيران مقابل 50 عملية في العام الماضي ككل، فيما بلغ عدد شهادات عدم الممانعة للمواد الخطرة 10 آلاف و935 شهادة منذ بداية العام الجاري مقابل 10 آلاف و987 شهادة في عام 2018، بينما بلغ عدد الحملات التفتيشية لقسم المواد الخطرة 422 حملة مقابل 447 العام الماضي».

عدم ممانعة

وبين لنجاوي أن «دبي للطيران المدني» أصدرت أيضاً 393 شهادة عدم ممانعة لاستخدام الرافعات في الأبراج منذ بداية العام الجاري حتى الآن، كما أصدرت 87 شهادة للأبراج التي يتعدى ارتفاعها 300 متر.

وذكر أنه تم تسجيل 1555 رخصة لطائرة بدون طيار «درونز» منذ بداية العام الجاري مقابل 1134 رخصة في العام الماضي و409 رخص في عام 2017 بإجمالي 3098 رخصة في ثلاث سنوات، مشيراً إلى النمو الكبير في عمليات التسجيل بخصوص هذه الطائرات.

وأوضح لنجاوي أن الهيئة تعمل حالياً على منظومة متكاملة للطائرات بدون طيار على مستوى إمارة دبي بعد أن تم اعتمادها على أن يتم الإعلان عنها قريباً، لافتاً إلى أن فريق العمل يتابع حالياً كل المعايير ضمن هذه المنظومة التي ستحدد الاستخدام العام والآمن لهذه الطائرات.

وأكد أن جميع الجهات من هيئات وأفراد وهواة ملزمون بموجب القانون بتسجيل الطائرات بدون طيار والحصول على الرخص اللازمة لها، مشيراً إلى أن القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي يوضح العقوبات المترتبة على المخالفات.

مناطق محددة

وقال لنجاوي إنه تم تخصيص مناطق محددة للهواة بخصوص تشغيل الطائرات بدون طيار التي يمنع استخدامها بتاتاً خارج هذه المناطق ويتم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي بخصوص رصد الأنشطة غير المرخصة للطائرات بدون طيار، لافتاً إلى أهمية التعرف إلى القوانين والمعايير الخاصة بهذه الطائرات قبل تشغيلها لتفادي العقوبات والمخالفات.

حركة الطائرات

وذكر لنجاوي أنه بعد عمليات التجديد التي طالت المدرجين الشمالي والجنوبي أخيراً، علاوة على إعادة هيكلة المجال الجوي فإن الطاقة الاستيعابية للأجواء في إمارة دبي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً للتعامل مع ازدياد حركة الطائرات، مشيراً إلى أنه بعد إنجاز هذه المشروعات تم تقليل وقت انتظار الطائرات في الأجواء خلال أوقات الذروة المسائية بنسبة تخطت الـ40%.

تدابير السلامة والأطر التنظيمية

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية لسلامة الطيران التي تستضيفها هيئة دبي للطيران المدني على مدى يومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين، من بينهم ممثلون عن الهيئات التنظيمية، وشركات الطيران، ومشغلو المطارات، وشركات تصنيع الطائرات، ومؤسسات السلامة، ومزودو خدمات مراقبة الحركة الجوية وغيرهم، وذلك بهدف استعراض أحدث تدابير سلامة الطيران، وتهيئة الأطر التنظيمية للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر أمناً وسلامة.

ويعمل المشاركون خلال يومي القمة على تقييم مجموعة متنوعة من موضوعات السلامة الجوية، بما في ذلك تجنب حوادث المناولة الأرضية، والاتصالات، والقواعد الخاصة بالبضائع الخطرة، واستخدام بيانات الرحلات، والإدارة الفاعلة للتخفيف والحد من تداخل الرحلات، وإدارة أداء السلامة، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه المحاور.

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شهادة عدم ممانعة للمواد الخطرة تم إصدارها منذ بداية 2019.