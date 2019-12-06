تراجعات في إيجارات عجمان وصلت إلى 20% خلال 11 شهراً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت الإيجارات في إمارة عجمان تراجعاً بنسب وصلت إلى 20% بالمتوسط في معظم مناطق الإمارة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» في مناطق مختلفة من الإمارة.

وأرجع عقاريون هذا التراجع إلى أسباب عدة، أبرزها وفرة المعروض مع تسليم الكثير من المباني، لاسيما ذات الارتفاعات الطابقية المتوسطة، إضافة إلى اقتناع الملاك بوجود تصحيح سعري للإيجارات، ما جعلهم يتنازلون عن القيم الإيجارية التي كانوا يتمسكون بها في السابق، فضلاً عن انخفاض الإيجارات في إمارات أخرى قريبة من عجمان، مؤكدين وجود تصحيح سعري في إيجارات الإمارة.

انخفاضات

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تراجعات في إيجارات إمارة عجمان بنسب وصلت إلى 20% بالمتوسط خلال فترة الـ11 شهراً الماضية من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً للإعلانات العقارية على المواقع الإلكترونية المتخصصة في الإيجارات، والمعروضة من قبل مكاتب تأجير وإدارة العقارات في عجمان، خلال تلك الفترة.

النعيمية

وبحسب الرصد، شهدت منطقة النعيمية، التي تعد الأكثر شعبية في عجمان، تراجعاً في متوسط أسعار الإيجارات، حيث سجلت الوحدة السكنية من فئة استوديو أسعاراً لم تتجاوز 10 آلاف درهم في معظم الإعلانات الإيجارية، مقارنة بـ 12 ألفاً و13 ألف درهم في فترة المقارنة.

أما بالنسبة للوحدة السكنية من فئة غرفة وصالة، فسجلت أسعاراً تبدأ من 15 ألف درهم وصولاً إلى 18 ألف درهم في تلك المنطقة، وذلك مقارنة بأسعار فترة المقارنة من عام 2018، التي سجلت فيها المنطقة متوسط أسعار راوح بين 17.5 ألفاً و22.5 ألف درهم.

بينما سجلت الوحدات السكنية من فئة غرفتين وصالة، في المنطقة ذاتها، متوسط أسعار راوح بين 20 ألفاً و23 ألف درهم، مقابل متوسط راوح بين 22 ألفاً و25 ألف درهم، خلال فترة المقارنة. غير أن هناك بعض الوحدات السكنية سجلت أسعاراً أعلى من ذلك بنحو 2000 درهم، عن متوسطات أسعار المنطقة في هذه الفئة من الوحدات التي تعد الأكثر طلباً في الإمارة من قبل الأسر.

الراشدية

كما شهدت منطقة الراشدية انخفاضات إيجارية وصلت بالمتوسط إلى 20% أيضاً لفئتي غرفة وصالة وغرفتين وصالة، حيث سجل المتوسط الإيجاري بالنسبة للغرفة وصالة 16 ألف درهم إلى 19 ألف درهم، بحسب المواصفات لكل وحدة سكنية، مقابل 21 ألف درهم و23 ألف درهم في فترة المقارنة من العام الماضي، في حين راوحت إيجارات الوحدة السكنية المكونة من غرفتين بين 18 ألفاً و22 ألف درهم، مقابل 23 ألفاً و26 ألف درهم خلال فترة المقارنة.

الجرف والروضة

وفي منطقتي الجرف والروضة القريبتين من بعضهما، شهدت متوسطات الأسعار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، قيماً إيجارية للغرفة وصالة راوحت بين 18 ألفاً و21 ألف درهم، فيما سجلت الغرفتان من 22 ألفاً إلى 26 ألف درهم، مقابل 20 ألفاً إلى 23 ألف درهم للغرفة والصالة، وبين 24 ألفاً و28 ألف درهم للغرفتين، وذلك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تصحيح سعري

إلى ذلك، قال رئيس مكتب «سكاي سيتي» للعقارات في عجمان، أحمد سلطان، إن هناك تصحيحاً فعليا في أسعار الإيجارات بعجمان، مشيراً إلى أنها سجلت تراجعات وصل إلى نحو 20% في معظم مناطق الإمارة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وعزى سلطان هذا التراجع إلى أسباب عدة، منها المعروض الإيجاري الكبير في السوق العقارية بالإمارة، فضلاً عن تراجع الإيجارات في إمارات أخرى قريبة من عجمان، لاسيما الشارقة وأم القيوين، إضافة إلى وجود قناعة من قبل الملاك بالتصحيح الإيجاري، وهو ما أعطى صلاحية لمديري العقارات بتخفيض الإيجارات.

وأضاف أن من الأسباب الأخرى أيضاً، دخول عدد كبير من البنايات الجديدة إلى السوق، خصوصاً ذات الطوابق متوسطة الارتفاعات التي تم تسليمها أخيراً.

منافسة قوية

من جانبه، قال مدير مكتب «النشمي لإدارة العقارات» في عجمان، هاني عبادي، إن ملاك العقارات في عجمان أصبحوا أكثر فاعلية في التعاطي مع التصحيح الإيجاري من ذي قبل.

وأوضح أن القيمة البيعية للعقار تحسب بالعائد الإيجاري منه، وهو ما جعل الكثيرين يتمسكون بالقيمة الإيجارية في الفترة السابقة، لكن مع طول فترة عدم الإشغال بدأ الكثير من الملاك يقتنعون بالتعاطي مع التصحيح الإيجاري بشكل حقيقي، علاوة على دخول العشرات من المباني في المناطق الشعبية ذات القيمة الإيجارية المنخفضة مثل النعيمية والراشدية.

وأشار عبادي إلى أن السوق الإيجارية في عجمان شهدت، خلال الأشهر القليلة الماضية، منافسة قوية حول إعطاء المستأجر الكثير من المزايا، وذلك لإنعاش حركة الإيجارات في الإمارة، مبيناً أن هناك مكاتب تعرض موقفاً مجانياً، وأخرى تنافس بحداثة المبنى تحت مسمى أول ساكن، فيما تنافس أخرى بالمساحة الكبيرة للوحدة السكنية، وتوقع استمرار الانخفاض في القيم الإيجارية حتى نهاية العام الجاري.

استمرار الانخفاض

بدوره، أكد الخبير العقاري المدير العام لشركة «منارة الشاطئ» للعقارات، فؤاد جاسم، وجود تصحيح سعري بالنسبة لإيجارات عجمان.

وأرجع ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها وفرة المعروض الإيجاري بالتزامن مع وجود حركة تسليم نشطة للكثير من المباني، لاسيما ذات الارتفاعات الطابقية المتوسطة، متوقعاً استمرار انخفاض الإيجارات في الإمارة حتى نهاية العام.

أقل القيم الإيجارية

سجلت منطقة شارع الشيخ محمد بن زايد في عجمان أقل القيم الإيجارية، خلال فترة الأشهر الـ11 الماضية، حيث بلغ متوسط إيجار الغرفة وصالة 14 ألف درهم، مقابل 16 ألف درهم تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة لإيجارات الغرفتين وصالة، فسجلت 16 ألف درهم مقابل 18 ألف درهم، إذ تعد أسعار إيجارات هذه المنطقة من أرخص المناطق في عجمان.