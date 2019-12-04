المصدر: إعداد: أزاد عيشو

رسائل الاحتيال الإلكترونية هي أحد أنواع الاحتيال التي تجري عندما تتسلم الشركات مراسلات عبر البريد الإلكتروني من جهات احتيالية تدّعي فيها أنها أحد المورّدين للشركة، وعبر هذه الرسائل الإلكترونية، يبلغ المحتالون غالباً الشركات بتغيير تفاصيل الحساب المصرفي للمورّد.

يحصل المحتالون على عنوان البريد الإلكتروني لأحد الشركاء التجاريين للضحية، وذلك من خلال اختراق البريد الإلكتروني أو كلمة المرور، وفي بعض الأحيان إنشاء عنوان بريد إلكترونياً مشابهاً، ثم يتواصلون مع الضحية من خلال هذا البريد الإلكتروني المخترق.

ولكسب الثقة وتحقيق الصدقية، يستخدم المحتالون بريداً إلكترونياً سابقاً بين الشركاء التجاريين، ما يدفع الضحية للشعور كما لو أنه يتعامل مع الشريك التجاري الحقيقي. وما أن يتم تأسيس الرابطة، يطلب المحتالون تحويل الدفعات المعلقة الجديدة إلى حساب بنكي مختلف، ويذكرون بعض الأسباب، مثل وجود مشكلات مع الحساب الحالي، أو تدقيق جار أو مشكلات ضريبية، وغير ذلك، وينتج عن مثل هذا الاحتيال في نهاية المطاف حصول المحتالين على المال من الضحية.