3.5 ملايين مسافر بين «دبي الدولي» و13 وجهة صينية خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن التطوير المستمر والمتواصل لمسارات جديدة، أمر مشجع للغاية في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، لا سيما للأسواق الناشئة، وذلك في إطار النمو المستدام.

وأضافت في موقعها الشبكي أن الصين تُعد إحدى أهم الأسواق النامية للسياحة والتجارة في دبي، إذ سافر في عام 2018 أكثر من 3.5 ملايين مسافر بين مطار دبي الدولي و13 وجهة صينية، بزيادة نسبتها 6% على العام السابق.

السوق الصينية

وتفصيلاً، أكدت مؤسسة مطارات دبي أنه مع التركيز على النمو المستدام، فإن التطوير المستمر والمتواصل لمسارات جديدة، أمر مشجع للغاية في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، خصوصاً للأسواق الناشئة.

وأضافت المؤسسة في موقعها الشبكي أن الصين تعد إحدى أهم الأسواق النامية للسياحة والتجارة في دبي، لافتة إلى أن عام 2018 شهد سفر أكثر من 3.5 ملايين مسافر بين مطار دبي الدولي و13 وجهة صينية، على ستة خطوط جوية تُشغل 205 رحلات أسبوعية، بزيادة نسبتها 6% على العام السابق.

وذكرت المؤسسة أن هذه الزيادة تأتي مدعومة ببدء تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية من خطوط شرق الصين الجوية دون توقف بين مطار دبي الدولي ومدينة شنغهاي، مشيرة إلى أن الخطوط نفسها تعمل حالياً على تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية عبر محطة توقف في «كونمينغ»، عاصمة محافظة يونان جنوب غرب الصين، لتصبح الروابط بين دبي وشنغهاي أقوى من أي وقت مضى.

وأضافت المؤسسة أنه استجابة وتلبية للعدد المتزايد للمسافرين الصينيين في مطار دبي الدولي، فقد بدأ المطار تنفيذ خطة ترتكز على توقع المتطلبات الخاصة بالثقافة الصينية، وجعل تحسينات الخدمات وعملية صناعة المنتجات وفقاً لخدمات محسنة.

السوق السعودية

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنها رحّبت في مارس الماضي برحلة افتتاحية للخطوط السعودية الخليجية القادمة من الرياض، والتي تصل إلى مبنى المطار رقم 1 في مطار دبي الدولي، موضحة أنها أول خدمة جديدة توفر رحلات يومية مزدوجة بين دبي والعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت أن السعودية بين الوجهات الثلاث الأولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، إذ سافر ستة ملايين و471 ألفاً و142 مسافراً خلال عام 2018 فقط.

مطار آل مكتوم

كشفت المؤسسة أنه كان لتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات لدخول الإمارات، في مطار آل مكتوم الدولي، وزيادة عدد حركة مرور الرحلات الخاصة بالزوار الروس، أثر رئيس في زيادة أعداد المسافرين، حيث ارتفعت حركة المرور عاماً تلو آخر.

وأضافت أن العاصمة الروسية موسكو حلت على رأس الوجهات من حيث أرقام المرور في مطار آل مكتوم الدولي في عام 2018 مع أكثر من 121 ألف مسافر، في حين جاءت دول الاتحاد السوفييتي السابق على رأس قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تتعامل مع المطار بإجمالي قدره 408 آلاف و747 مسافراً، بارتفاع نسبته 44.4% مقارنة بالعام السابق.

وشهدت أوروبا الغربية نمواً مستداماً لرحلاتها عبر مطار آل مكتوم الدولي، بارتفاع كبير في أعداد المسافرين تصل نسبته إلى 107.9% ونحو 196 ألفاً و355 مسافراً، في ما سجلت أوروبا الشرقية نمواً نسبته 3.7% أي بنحو 186 ألفاً و655 مسافراً.

64.5 مليون مسافر خلال 9 أشهر

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، مع بلوغ عدد المسافرين 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. واحتفظت الهند بمكانتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي، من حيث أعداد المسافرين، بوصول حركة السفر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 8.8 ملايين مسافر، يليها السعودية بـ4.8 ملايين مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ4.6 ملايين مسافر. وبلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام الجاري وحده أكثر من 23.2 مليون مسافر.