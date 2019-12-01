الإمارات تفوز بجائزة «أفضل أداء» بمسابقة «هواوي لتقنية المعلومات»

المصدر: أحمد الشربيني - شينزن

حصد الفريق الإماراتي جائزة «أفضل أداء» في مراحل التصفيات النهائية بـ«مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2019» التي اختتمت فعالياتها في مدينة شينزن الصينية اليوم.

وحصل الفريق الإماراتي الذي يضم ثلاثة طلبة متخصصين بعلوم التقنية من «جامعة خليفة» و«جامعة الإمارات» على الجائزة، خلال مشاركته بالمسابقة التي أقيمت مجرياتها على مدار عام 2019 بمشاركة أكثر من 21 ألف طالب من 437 كلية وجامعة من دول بينها: السعودية، والبحرين، وعُمان، والكويت، والعراق، والأردن، ولبنان. وصعد في التصفيات النهائية 13 فريقاً تضمن 39 طالباً، فيما حصل الفريق اللبناني على جائزة المركز الأول بمراحل التصفيات النهائية بالمسابقة.

ودعا المشاركون في مؤتمر وحفل أقامته «هواوي»، الحكومات، إلى زيادة الاستثمار في مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، كما دعوا الجامعات إلى اعتماد مناهج تلبي متطلبات تنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المستقبل.

وقال المشرف وقائد الفريق الإماراتي، أستاذ الالكترونيات وهندسة الحاسب الآلي بجامعة خليفة، الدكتور كونج باي، إن الفريق الإماراتي قدم مستويات جيدة بتصفيات المراحل النهائية، التي تركزت في قطاعات أنظمة الشبكات، والحوسبة السحابية، وعلوم تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن بلوغ الفريق للمراحل النهائية بالمسابقة من المؤشرات الإيجابية للفريق.

من جهته، هنأ رئيس شركة «هواوي» الشرق الأوسط،، تشارلز يانغ، الفائزين والفرق التي شاركت في التصفيات النهائية للمسابقة التي شهدت منافسة كبيرة.

وقال: «عندما نرى هذا العدد الكبير من الشباب الموهوبين، فإننا نشعر بالثقة تجاه مستقبل تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن المسابقة تستهدف بشكل رئيس تطوير مهارات ومعارف تقنية المعلومات والاتصالات بين جيل الشباب في المنطقة، وإعدادهم للمساهمة في الجهود المبذولة لإنجاز التحول الرقمي في بلادهم، كما صممت بحيث تتوافق مع الأهداف الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة، يقوده رواد التقنيات الرقمية من الكوادر الشابة.