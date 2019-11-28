خصومات تصل إلى 70% في متاجر دبي مول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم المتاجر في "دبي مول" و"دبي مول زعبيل" - وجهة التسوق والترفيه الأكثر جذباً للزوار في العالم - تخفيضات تصل إلى 70% يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر 2019، تزامناً مع تخفيضات "بيغ فرايداي" الاستثنائية، كما يمكن للزوار الاستفادة من 3000 موقف جديد للسيارات في "دبي مول زعبيل.

وتبدأ التخفيضات في بعض المتاجر من الساعة 8 صباحاً، وحتى الواحدة منتصف الليل، ويمكن للذواقة أيضاً الاستفادة من "تخفيضات بيغ فرايداي" مع عروض حصرية بمجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي.

ولتجربة تسوق مميزة تناسب جميع أفراد الأسرة، يقدم "دبي مول" العديد من العروض الترفيهية المباشرة يومي 28 و29 نوفمبر، وهناك الكثير من الفرص لالتقاط صور رائعة مع الأعمال الفنية التفاعلية المبتكرة التي تزين الجسر الرابط بين "دبي مول" و"دبي مول زعبيل".

وإلى جانب العروض المتنوعة في المتاجر والمطاعم والمقاهي، ستتاح للزوار فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة، من خلال تطبيق "دبي مول" للأجهزة المتحركة، والمشاركة في لعبة "دبي مول زعبيل"، ويمكن استلام الهدايا من أكشاك الصور الخاصة بالمسابقة في "دبي مول زعبيل".