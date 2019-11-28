فلاي دبي تستأجر 4 طائرات بوينغ 800-737

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «فلاي دبي» عن توقيعها اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز» لاستئجار أربع طائرات من طراز بوينغ 800-737 ستبدأ العمل خلال الفترة من 14 ديسمبر وحتى 25 يناير 2020.

وتشمل الاتفاقية الطائرات والطاقم والصيانة والتامين، وستشكل اضافة للسعة المقعدية للناقلة التي تضم أسطولاً يتألف من 40 طائرة من طراز بوينغ 800-737، خصوصاً خلال فترات الذروة والعطلات المقبلة.

ويأتي استئجار هذه الطائرات من الشركة التشيكية بالنظر الى استمرار تعليق العمل بـ14 طائرة للناقلة من طراز بوينغ 737 ماكس منذ مارس 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «هناك تأثير كبير لاستمرار تعليق العمل بطائرات ماكس على عملياتنا مع خفض نحو 30% من جدول رحلاتنا».

وأضاف: «نبذل جهوداً كبيرة للحد من تأثير ذلك على مسافرينا، وستعطي هذه الطائرات الأربع الإضافية المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر خلال موسم العطلات».

وستكون هذه الطائرات مجهزة بمقاعد الدرجة الاقتصادية فقط، وسيتم تشغيلها على وجهات معينة ضمن شبكة فلاي دبي وتشمل البحرين وكولومبو وفيصل آباد وكراتشي ومسقط ومولتان وبراغ وسيالكوت.