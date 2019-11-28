محمد بن راشد: الإمارات الوجهة المفضلة للعارضين واللاعبين العالميين في التجارة والاستثمار الآمن

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن ديمومة وتطور «معرض الخمسة الكبار»، على مدى 40 عاماً من انطلاقته في دبي، يؤكدان - من جديد - أهمية دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، ودورها المحوري في إنماء وازدهار دول المنطقة وإقليم آسيا وشمال إفريقيا، اقتصادياً وتجارياً، مؤكداً سموه أن «دولتنا ستظل الوجهة المفضلة للعارضين واللاعبين العالميين، في قطاع التجارة والتسويق والاستثمار الآمن».

جاءت تصريحات سموه، خلال جولة بمعرض «الخمسة الكبار»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، وتختتم فعالياته اليوم، واطلع سموه، خلالها، على آخر تقنيات قطاع التشييد والبناء على المستويين الإقليمي والدولي، وتركيز الشركات العارضة على تقنية التصميم والبناء والمعمار الذكي.

وتفصيلاً، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد ظهر أمس، معرض «الخمسة الكبار»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي وتختتم فعالياته اليوم.

وتجول سموه في أروقة المعرض، الذي تشارك فيه أكثر من 2200 شركة، من 135 دولة عربية وأجنبية، بما فيها دولة الإمارات.

واطلع سموه، خلال الجولة، على آخر تقنيات قطاع التشييد والبناء على المستويين الإقليمي والدولي، وتركيز الشركات العارضة على تقنية التصميم والبناء والمعمار الذكي، وصيانة المساحات الحضرية والخضراء والملاعب الرياضية وملاعب الأطفال، وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لحجم ونوعية المعرض، معتبراً سموه أن ديمومته وتطوره، على مدى 40 عاماً من انطلاقته في دبي، يؤكدان - من جديد - أهمية دولة الإمارات عموما، ودبي على وجه الخصوص، ودورها المحوري في إنماء وازدهار دول المنطقة وإقليم آسيا وشمال إفريقيا اقتصادياً وتجارياً، مؤكداً سموه أن دولتنا ستظل الوجهة المفضلة للعارضين واللاعبين العالميين، في قطاع التجارة والتسويق والاستثمار الآمن.

رافق سموه في الجولة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد بن إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، وعدد من المسؤولين والمرافقين.

نائب رئيس الدولة:

«(المعرض) يؤكد - من جديد - أهمية الإمارات، ودورها المحوري في إنماء وازدهار دول المنطقة».

2200

شركة، من 135 دولة، تشارك في فعاليات «المعرض».