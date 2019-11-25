دو تطلق باقات Power ببيانات ودقائق غير محدودة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باقات Power جديدة ومميزات اضافية على باقاتها الحالية، هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، لعملاء الدفع الآجل مصممة خصيصاً لتجسّيد مفهوم "التواصل بلا حدود".

وتتضمن باقات Power الجديدة والمميزات المضافة إلى الباقات الحالية بيانات ودقائق اتصال غير محدودة، بهدف تمكين العملاء من الاستمتاع بتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة المحتوى إلى جانب إجراء مكالمات صوتية مع أصدقائهم وعائلاتهم أو متابعة أعمالهم بشكل مستمر في جميع الأوقات. وتتميز الباقات أيضاً بتوفير اشتراك مجاني لأهم التطبيقات التي تعتمد على تقنية VoIP حيث تتيح هذه التقنية للمستخدمين القيام بمكالمات صوتية ومرئية للهواتف المحمولة والخطوط الأرضية في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، ويسري عرض الاشتراك في هذه الباقات لعملاء الدفع الآجل الحاليين والجدد لمدة محدودة.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال: "نفخر في دو بالدور الذي نقوم به لتمكين عملائنا في جميع أنحاء الإمارات عبر منحهم خدمات اتصال مصممة خصيصاً لتوفير مستويات عالية من القيمة لأسلوب حياتهم في العصر الرقمي. ولأننا ندرك بشكل جيد التطور المستمر لمتطلبات العملاء في وقتنا الحالي، نعتمد في دو استراتيجية متجددة دوماً لمواكبة هذه التطورات تقوم على منح العميل خدمات اتصال متنوعة تفوق توقعاته وتمنحه قيمة حقيقية يمكنه ملاحظتها والشعور بها بنفسه. ويسرنا الإعلان عن إطلاق باقتنا الجديد من خدمات الاتصال غير المحدودة والتي توفر للعملاء إمكانات اتصال فائقة وغير مسبوقة تتيح له مستوى أعلى من المرونة والقدرة على إنجاز المزيد من الأشياء التي يحبها خلال يومه".

وسيستمتع عملاء دو من المشتركين بباقات Power 1000/1200 بدقائق مرنة لا محدودة و/أو بيانات لا محدودة لمدة 12 شهراً، حيث يمكنكهم استخدام الدقائق المرنة للمكالمات المحلية والدولية إلى 164 دولة. بالإضافة إلى اشتراك مجاني في باقة الاتصال عبر الإنترنت لمدة 12 شهراً مع باقات Power 300/350، باقات 500/600، باقات 1000/1200، حيث سيمكنهم هذا الاشتراك من القيام بمكالمات صوتية ومرئية للهواتف المحمولة والخطوط الأرضية إلى جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات مثل BOTIM و YZER وغيرها من التطبيقات المعتمدة لهذه الخدمة.