«الثريا» و«إيرباص» تستعرضان حلولهما للمنصات الجوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قامت شركة الثريا لخدمات الاتصالات الفضائية المتحركة، التابعة لشركة «الياه سات»، بالتعاون مع «إيرباص»، بإجراء استعراض ناجح لقدراتها للاتصالات الفضائية المخصصة للمنصات الجوية، ضمن معرض دبي للطيران، وذلك عبر محاكاة لعملية استطلاعية جوية، تمت عن طريق مروحية «إيرباص H145» تُحلق في ألمانيا، ومزودة بنظام اتصالات طورته شركة «سكوتي»، وتم نقل البث المباشر باستخدام شبكة «الثريا» الفضائية عبر النطاق الترددي L-band.

وسلّط العرض الحي للعملية الاستطلاعية الجوية، الضوء على كفاءة وفعالية قدرات الثريا لدعم المنصات الجوية، وتم تصميم هذه الحلول لتلبية الاستخدامات الحكومية من خلال توفير اتصالات فضائية متحركة آمنة، تخدم مجموعة متنوعة من المنصات الجوية تشمل: الطائرات المروحية والطائرات المُوجهة، بالإضافة إلى الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتدعم استخدامات متنوعة تشمل عمليات المراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ والاتصالات المخصصة لقمرة القيادة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الثريا، علي الهاشمي: «نطمح إلى توسيع نطاق تعاوننا معها لدعم وتطوير خدماتنا، ولإتاحة المزيد من الفرص لخدمة عملائنا من القطاع الحكومي».

وتتيح حلول الثريا للاتصالات الفضائية المتحركة الآمنة، النفاذ للإنترنت وإجراء المكالمات الصوتية، وإرسال الرسائل النصية، وتدعم تطبيقات البيانات الفورية عالية السرعة.