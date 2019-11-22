«إم بي إف» الإماراتية تعقد شراكة للاستثمار في قطاع الطيران

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت مجموعة «إم بي إف» الإماراتية دخولها مجال الاستثمار في قطاع الطيران، عبر توفير الدعم التقني والصيانة للطائرات والتدريب للطيارين، ليكون ذلك خامس قطاع تستثمر فيه المجموعة بعد الإنشاءات والتعليم والصحة وتجارة التجزئة، مشيرة إلى أنها وفرت استثمارات كبيرة لقطاع الطيران.

ووقّع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف»، عقد شراكة استراتيجية مع رئيس مجلس إدارة شركة «ايرو سبيس» الأميركية، جيمس فرانك، بمقر المجموعة، بالتزامن مع معرض دبي للطيران.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي: «تقدم هذه الشراكة خدماتها من خلال شركات مملوكة ومتعاونة ومتعاقدة مع الحكومات، وشركات مملوكة للحكومات، وكذلك الشركات الخاصة في منطقة العمل».

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية المميزة تعزز الدعم القوي الذي يقدمه «معرض دبي للطيران» لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى الاستفادة من النشاط الكبير والدعم الحيوي لقطاع الطيران في دولة الإمارات خصوصاً ومنطقة الخليج عموماً، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركة «إيرو سبيس» الأميركية لما تتمتع به من إمكانات كبيرة ومتنوعة وخبرة طويلة في قطاع الطيران، خصوصاً الصيانة والتدريب.

ونوه القاسمي بما حققه معرض دبي للطيران من نجاح وتأثير في تطوير صناعة الطيران عالمياً، حيث يعتبر المعرض الأكبر في العالم، ويلتقي خلاله المختصون بهذا القطاع في كل مجالاته للتواصل وعقد الصفقات.

- الطيران خامس

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المجموعة بعد

الإنشاءات والتعليم

والصحة وتجارة

التجزئة.