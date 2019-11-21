إجراءات تسهّل على المواطنين استرداد «القيمة المضافة» على المساكن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أمس، إجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، مؤكدة أنها نسّقت مع الجهات المعنية بتمويل الإسكان في الدولة، لتخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد.

كما اعتمد المجلس قراراً يتيح للسياح استلام مبالغ الضريبة النقدية المستحقة لهم، خلال عام من تاريخ مغادرة دولة الإمارات.

الامتثال الضريبي

وتفصيلاً، استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه الـ10 برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد في مقر وزارة المالية في دبي، أمس، تقريراً شاملاً حول نتائج عمليات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال الضريبي في الدولة، وزيادة عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 311.4 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 754 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين 305 وكلاء.

استرداد الضريبة

واعتمد المجلس إجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة، المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة.

وأوضحت الهيئة أنها تطبق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق، تم توفير معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية، لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين، الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضافت أنها نسّقت مع الجهات المعنية بتمويل الإسكان في الدولة، لتخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد المقدمة من المواطنين، بناءً على قيام الجهات المعنية، بالتعاون مع الهيئة، لتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد.

الضريبة للسياح

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة، قراراً يتيح للسياح، الذين تنطبق عليهم الشروط المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشترياتهم، استلام مبالغ الضريبة النقدية المستحقة لهم، خلال عام من تاريخ مغادرة دولة الإمارات، في حال عدم تمكنهم من الاسترداد الفوري قبل المغادرة، على أن يكونوا قد أتموا إجراءات الاسترداد قبل المغادرة. كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة لعام 2020، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، واعتمد عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.

تحسُّن كبير

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن التقارير التي تم استعراضها خلال الاجتماع أظهرت تحسّناً كبيراً مستمراً في أداء الهيئة بأنشطتها كافة، وتطوراً نوعياً في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، التي تتميز بالحرص على سعادة المتعاملين من كل الفئات من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم، بما يتوافق مع أفضل المعايير.

وقال سموّه: «تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال الفترة الماضية، من ترسيخ علاقات تعاون قوية ناجحة مع الجهات المعنية بتطبيق النظام الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص، ما مكنها من القيام بالدور المنوط بها، للإسهام في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية»، لافتاً سموّه إلى أن الهيئة كثفت جهودها لتقديم وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضريبة من الامتثال الطوعي بآليات تتميز بالسلاسة والمرونة، وبأعلى معايير الشفافية والدقة.

وأضاف سموّه: «تحرص الهيئة على مراجعة إجراءاتها التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة مستمرة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء، وتبسيط الإجراءات للمتعاملين، بما يلبي طموحات المواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار تم اعتماد الاجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، بما يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين».

خطط تطويرية

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن راشد: «شهدت خطط تطوير أنظمة الهيئة إنجازات في المجالات كافة، إذ قامت الهيئة بتحديث وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني للضريبة الانتقائية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المُحلّاة وأجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، للتسهيل على قطاعات الأعمال المعنية لإتمام عمليات التسجيل بالنظام دون معوقات، كما يشهد النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح عمليات تطوير مستمرة، وحظي بمُعدلات رضا جيدة من السياح المستخدمين له».

وأكد سموّه أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من خطط التطوير والتحديث للأنظمة والإجراءات الضريبية، للارتقاء المستمر بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

اعتماد 1100 طلب لمواطنين

أظهرت البيانات الإحصائية، التي استعرضها المجلس، اعتماد أكثر من 1100 طلب من قبل مواطنين حتى نوفمبر الجاري، استردّوا الضريبة التي سدّدوها عن بناء مساكنهم بنمو نسبته 116.33% في قيمة الضريبة المستردّة، و95.38% في عدد الطلبات المعتمدة، كما تم خلال أقل من أربعة أشهر اعتماد 537 طلباً جديداً بقيمة تبلغ نحو 29.35 مليون درهم.

10.8 آلاف متجر

تجاوز عدد متاجر التجزئة المرتبطة بنظام رد الضريبة للسياح 10.8 آلاف متجر في أنحاء الدولة، وبلغ المعدل اليومي لعدد معاملات رد الضريبة للسياح أكثر من 3740 معاملة يتم إنجازها يومياً، وفقاً لملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً.

وارتفع عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 45 جهازاً في منافذ مغادرة السياحة، منها 33 جهازاً في مطارات الدولة، وسبعة أجهزة في المنافذ البحرية، وخمسة أجهزة في المنافذ البرية، مقابل 29 جهازاً في يوليو الماضي بنمو بلغ 55.2%.

- اعتماد قرار يتيح للسياح استلام مبالغ الضريبة النقدية المستحقة لهم،

خلال عام من تاريخ مغادرة دولة الإمارات.