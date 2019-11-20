51.3 مليار درهم قيمة صفقات اليوم الثالث من «دبي للطيران 2019»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قفز إجمالي قيمة الصفقات والاتفاقات والعقود التجارية والعسكرية المعلنة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من «معرض دبي للطيران 2019»، إلى نحو 177.3 مليار درهم، بعد ما سجل اليوم الأول صفقات بقيمة 11.4 مليار درهم، مقابل صفقات بقيمة 114.6 مليار درهم في اليوم الثاني، و51.3 مليار درهم في اليوم الثالث.

وفازت شركة «إيرباص» الأوروبية، ضمن الاتفاقات المعلنة، بصفقات لبيع 220 طائرة، مقابل 45 طائرة لشركة «بوينغ الأميركية»، وست طائرات لشركة «إمبراير» البرازيلية.

وأعلنت شركة «بوينغ» الأميركية، و«طيران أستانا» الكازاخي، أمس، عن نية شركة الطيران الوطنية في كازاخستان لشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» بقيمة تبلغ 3.6 مليارات دولار (13.2 مليار درهم)، وفق قائمة الأسعار الحالية.

كما وقعت «بوينغ» مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا لشراء ثلاث طائرات من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» بقيمة 877.5 مليون دولار (3.2 مليارات درهم)، وفق قائمة الأسعار الحالية.

بدورها، أعلنت شركة «جي إي كابيتال أفييشن سيرفيسيز» عن صفقة مع شركة «إيرباص» الأوروبية لشراء 32 طائرة «إيرباص» بقيمة تصل إلى 5.6 مليارات دولار (20.5 مليار درهم) وفقاً لقائمة الأسعار المعلنة لـ«إيرباص» لعام 2019. وشملت الطلبية شراء 12 طائرة من طراز «A330 neo»، فضلاً عن 20 طائرة من طراز «A321XLR».

في السياق نفسه، أعلنت شركة «طيران ناس»، الناقل الاقتصادي في السعودية، عن توقيع اتفاقية لشراء 10 طائرات «إيرباص» من طراز «A321XLR» بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار (4.78 مليارات درهم)، حسب الأسعار المعلنة لـ«إيرباص» لعام 2019.

كما أعلنت شركة «الطيران السنغالي» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «إيرباص» لشراء ثماني طائرات من طراز «A220-300» بقيمة تصل إلى 734 مليون دولار (2.7 مليار درهم).

وبلغت قيمة العقود والصفقات العسكرية المبرمة، التي تم الإعلان عنها، أمس، نحو 6.97 مليارات درهم.

يشار إلى أن شركة «طيران الإمارات» أعلنت في اليوم الثاني من المعرض عن «طلبية مؤكدة» لشراء 50 طائرة «A350-900 XWB» بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم). ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة بتسلم هذه الطائرات التي ستعمل بمحركات «XWB» من «رولز رويس» اعتباراً من مايو 2023.

كما أعلنت شركة «العربية للطيران» عن توقيع «طلبية مؤكدة» لشراء 120 طائرة من شركة «إيرباص» بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار (51.45 مليار درهم).

114.6

مليار درهم صفقات اليوم الثاني.