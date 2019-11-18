"العربية للطيران" تعلن عن طلبية لشراء 120 طائرة من عائلة "إيرباص A320" بقيمة 14 مليار دولار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حققت "العربية للطيران" (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم إنجازاً جديداً بالاعلان عن واحدة من أكبر طلبيات الطائرات ذات الممر الواحد في المنطقة وذلك لشراء 120 طائرة من عائلة "إيرباص A320". وكشفت الشركة عن طلبها خلال "معرض دبي للطيران 2019" عقب حفل توقيع حضره رئيس مجلس إدارة شركة "العربية للطيران" الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" جيوم فوري.

وستساهم هذه الصفقة، التي يتجاوز إجمالي قيمتها الشرائية 14 مليار دولار أمريكي (القيمة الدفترية)، بتعزيز قوة الأسطول الحالي لشركة "العربية للطيران" بمقدار ثلاثة أضعاف، فضلاً عن دعمها لاستراتيجية الشركة الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية. وتشمل الطلبات الجديدة: 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR. وفيما تنتمي جميعها إلى عائلة "إيرباص A320"، ينفرد كل منها بقيمة استثنائية تدعم مساعي الشركة لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها. ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة في عام 2024؛ علماً أن العربية للطيران، التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيسياً لها، لم تحدد بعد نوع المحركات التي سيتم تزويدها في الأسطول الجديد.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لـمجموعة العربية للطيران عادل العلي، "لطالما كان الطلب التجاري هو ما يقود استراتيجية نمو الاسطول لدى ’العربية للطيران‘. ويسرنا اليوم أن نعلن عن واحدة من أضخم صفقات الطائرات ذات الممر الواحد المبرمة في المنطقة مع ’إيرباص‘من أجل دعم خطط النمو لدينا. ولا شك أن هذا الإنجاز الجديد يبرهن على متانة الأسس المالية التي نرتكز عليها، ومدى فعالية استراتيجية النمو المتعددة المراكز التي اعتمدناها على مر السنين والتي تترافق مع التركيز دوماً على عوامل الكفاءة والأداء التشغيلي والقيمة المضافة".

وأضاف العلي: "إن إضافة طرازات ’إيرباص‘A320neo وA321neo وA321XLR، تستكمل أسطولنا الحالي وتتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا لتشمل وجهات جديدة مع المحافظة على نموذج أعمالنا الاقتصادي. ونتطلع قدماً للتعاون مع ’إيرباص‘ واستلام أول دفعة من طلبنا".

من جانبه، قال رئيس الشؤون التجارية في شركة "إيرباص" كريستيان شيرير: "نحن سعداء لتوسيع شراكتنا مع العربية للطيران. وتعكس هذه الطلبية المهمة الفعالية الكبيرة لعائلة ايرباص A320neo والتي ستتيح لشركة العربية للطيران الاستفادة من أسواق جديدة. نحن بدورنا ملتزمون بدعم التوسع السريع لدى العربية للطيران وقطاع الطيران في المنطقة".

ويضم الأسطول الحالي لشركة "العربية للطيران" 54 طائرة "إيرباص" من طرازي A320 وA321neo-LR. وفيما يعتمد طراز A320neo على مكانة خط الإنتاج A320 كعائلة الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر حداثة وكفاءة لناحية استهلاك الوقود على مستوى العالم، ويوفر الطراز المتميز A321neo باقة مزايا أكبر باعتبارها ذات المدى الأطول بين طائرات الممر الواحد.

وتعد "العربية للطيران" أول شركة طيران في الشرق الأوسط تُسير طائرات من طراز "إيرباص A321neo LR"؛ حيث تشغل حالياً 3 طائرات من هذا الطراز ستنضم إليها 3 طائرات أخرى في عام 2020.



وستساهم طائرة A321XLR بتوسيع أسطول "العربية للطيران" من الطائرات ذات الممر الواحد، حيث من المقرر أن تدخل حيز الخدمة في عام 2023؛ مما يجعل من "العربية للطيران"، مرة أخرى، واحدة من أوائل مالكي هذه الطائرة. وتتسم طائرة A321XLR بقدرة طيران تصل إلى 8 ساعات، وأداء بيئي أمثل، مع نسبة حرق وقود أقل لكل مقعد، وبصمة ضوضاء وانبعاثات كربونية منخفضة.

وتُسيّر "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في 50 دولة، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.