«مبادلة» تطلق «مجموعة سند» وتدمج 3 شركات تحتها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن إطلاق «مجموعة سند» ودمج ثلاث شركات تحتها.

وتنضوي تحت مظلّة المجموعة الجديدة ثلاث شركات هي: «سند لتقنيات الطيران» المتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات الطائرات؛ و«سند لتقنيات الطاقة» المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات الغازية؛ و«سند للتمويل» المعروفة سابقاً باسم «سند لحلول الطيران» المتخصصة بتوفير خدمات الدعم المالي لتمويل قطع غيار المحركات ومكوناتها.

وتشكل «مجموعة سند» الجديدة بذلك دعامة رئيسة لجهود «مبادلة» في دعم أهداف إمارة أبوظبي لتحقيق النمو طويل الأمد في قطاعي صناعة الطيران والخدمات الصناعية على المستوى العالمي.

وقال رئيس وحدة صناعة الطيران في «شركة مبادلة للاستثمار»، بدر سليم سلطان العلماء، إن دمج الشركات التابعة لنا تحت مظلّة واحدة، خطوة ضرورية لتحقيق رؤيتنا، في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز القيمة المضافة التي نوفرها لشركائنا وعملائنا على امتداد سلسلة القيمة المضافة في قطاع الطيران والصناعة.

وأضاف: «مع ما تميزت به قيادة الشركات الثلاث من قدرة متميزة على تحقيق النجاح وتوفير القيمة المضافة، فإن تأسيس المجموعة الجديدة سيمكن فريق القيادة من تحقيق مزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة».