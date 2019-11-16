اقتصادية دبي ترفع وعي المستهلكين خلال فعاليات «دبي التجاري العالمي»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت اقتصادية دبي، أن فريق عمل قسم توعية المستهلك، نفذ برنامجاً توعوياً للمستهلكين الزوار خلال عدد من الفعاليات التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، بهدف نشر الوعي والتعريف بدور اقتصادية دبي، في حماية حقوق المستهلكين والتعريف بخدمة الحماية الذكية التي تم تطويرها لتصبح الأولى من نوعها في هذا المجال، حيث تتيح إمكانية الحصول على حل لشكوى المستهلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير أول توعية المستهلك، عبداللطيف المرزوقي، إن الفريق التوعوي في قسم توعية المستهلك قام بالاجتماع مع اقتصادية الشارقة واقتصادية عجمان واقتصادية أبوظبي، وذلك لمناقشة تفصيلية حول خدمة الحماية الذكية التي نالت إعجاب الجميع، حيث إن اقتصادية دبي مستعدة دائماً للتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتقديم الدعم الكامل لها للارتقاء بالخدمات.

وأضاف أنه تم عرض خدمة الحماية الذكية على مجموعة من أصحاب الهمم، حيث تمت الإشادة بأهمية وجود مثل هذه الخدمة التي من شأنها تسهيل عملية حماية حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أنه من خلال وجود فريق العمل في المعارض والفعاليات، تم استقبال العديد من الزوار من الدول العربية، خصوصاً من المملكة العربية السعودية، حيث أفادت مجموعة من الدوائر والمؤسسات في السعودية برغبتها في التواصل أكثر عن هذه الخدمة، وهي على أتم الاستعداد لزيارة مقر اقتصادية دبي للبحث في إمكانية الاستفادة من هذه التجربة. ولفت إلى أن اقتصادية دبي تسعى دائماً الى تقديم أحدث الممارسات للمتعاملين والمستهلكين والتجار والمجتمع، وتعمل جاهدة على توفير خدمات تفوق توقعات المستهلكين والمتعاملين، وتلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم.