«مبادلة» تعرض تطورات شركاتها في صناعة الطيران

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2019، المقرر أن تجري فعالياته في الفترة بين 17 إلى 21 نوفمبر الجاري. حيث ستستعرض أحدث التطورات في محفظة شركات صناعة الطيران التابعة لها.

ولفتت «مبادلة» إلى أن «ستراتا» تشكل واحدة من قصص النجاح المتميزة في الشركة، إذ تمكّنت منذ تأسيسها عام 2010 من التحول من شركة محلية إلى شركة عالمية في قطاع صناعة الطيران. وتواصل دورها في توطيد مكانة دولة الإمارات على خارطة صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وأصبحت «ستراتا»، خلال العقد الأول من إنشائها، مزوّداً من الفئة الأولى لكبار مصنّعي الطائرات على مستوى العالم للأجزاء المتطورة لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركّبة. وتحتفظ بمكانتها باعتبارها الشركة الوحيدة في منطقة الخليج العربي، التي تقوم بتصنيع مكونات هياكل الطائرات لكبرى شركات صناعة الطائرات.

وقال رئيس وحدة صناعة الطيران في «مبادلة»، بدر سليم سلطان العلماء: «سنقوم في (دبي للطيران) باستعراض أحدث الابتكارات، وقصص النجاح التي حققتها شركاتنا الوطنية في عددٍ من الصناعات الحيوية، وتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في تشكيل مستقبل القطاع».