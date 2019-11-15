1.3 مليون مسافر عبر مطار آل مكتوم في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي في «دبي ورلد سنترال» إلى نحو 1.3 مليون مسافر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 99.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من الانكماش الموسمي في حركة المرور خلال الربع الثالث.

وأوضحت مؤسسة مطارات دبي في بيان، أمس، أن هذا النمو جاء نتيجة لتسيير عدد من الناقلات الجوية جزءاً من رحلاتها إلى المطار، خلال الإغلاق المؤقت لأحد مدارج مطار دبي الدولي، أثناء عملية تطوير عملاقة استمرت 45 يوماً.

وأضافت أن هذا النمو يأتي أيضاً على الرغم من الانخفاض الذي شهده المطار بحركة المسافرين، خلال الربع الثالث من العام الجاري البالغ 81%.

أفضل الوجهات

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، كانت دول جنوب آسيا أكبر مسهم منفرد في حركة المرور في مطار آل مكتوم الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بإجمالي بلغ

379 ألفاً و851 مسافراً، تلاها المسافرون من كومنولث الاتحاد الروسي بإجمالي 313 ألفاً و167 مسافراً، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي 281 ألفاً و184 مسافراً، ثم المسافرين من أوروبا الشرقية مع 127 ألفاً و87 مسافراً، وأوروبا الغربية بإجمالي 105 آلاف و906 مسافرين.

أما على الصعيد الدولي، احتلت روسيا المرتبة الأولى بإجمالي 294 ألفاً و145 مسافراً، تلتها السعودية بـ201 ألف و138 مسافراً، ثم الهند بإجمالي 193 ألفاً و900 مسافر، ثم باكستان بـ107 آلاف و112 مسافراً.

وعلى صعيد المدن جاءت موسكو في المرتبة الأولى بإجمالي 166 ألفاً و412 مسافراً، تلتها جدة بـ55 ألفاً و873 مسافراً، وكراتشي بـ39 ألفاً و762 مسافراً.

حركة الطيران والشحن

إلى ذلك، سجل مطار آل مكتوم الدولي ما مجموعه 5948 حركة طيران، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 3.6%، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الرحلات إلى 28 ألفاً و78 رحلة. وبالنسبة للشحن، استمر تراجع الطلب في قطاع الشحن، خلال الربع الثالث، حيث تعامل مطار آل مكتوم مع 226 ألفاً و830 طناً، باخفاض نسبته 10.8%، وبذلك بلغ إجمالي حجم الشحنات حتى الآن 676 ألفاً و830 طناً، بتراجع نسبته 7.2%، مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي.

16 شركة طيران

يخدم مطار آل مكتوم الدولي، حالياً، 16 شركة طيران تجارية تشغل أكثر من 160 رحلة أسبوعية في المتوسط إلى 37 وجهة دولية.

ويعدّ المطار موطناً لـ20 شركة شحن تنقل بضائع إلى 43 مدينة حول العالم.

- دول جنوب آسيا

تصدّرت حركة المرور،

عبر «آل مكتوم

الدولي».