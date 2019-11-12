دراسة فرص الاستثمار في معالجة الغاز والتكرير في الصين والإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم، عن إبرام اتفاقية إطارية مع شركة «رونغشنغ» الصينية للبتروكيماويات لاستكشاف فرص النمو المحلية والعالمية التي تسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة فرص التعاون في بيع «أدنوك» لمنتجات التكرير لـ«رونغشنغ»، والاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الصين ودولة الإمارات، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المُسال إلى «رونغشنغ».

ووقع الاتفاقية وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «رونغشنغ»، لي شويرونغ.

وقال الجابر، إن «توقيع هذه الاتفاقي يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تطبيق استراتيجيات مبتكرة وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة وإبرام شراكات استراتيجية لتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية».

وذكر أن «الاتفاقية تستند إلى العلاقة القائمة حالياً، حيث تزود (أدنوك) النفط الخام إلى شركة (رونغشنغ)»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية تشمل تفعيل فرص النمو المحلية والعالمية في مجموعة من القطاعات التي يمكنها خلق أسواق جديدة لمحفظة منتجاتنا المتنامية واستقطاب استثمارات تدعم خططنا للتوسع في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات».

وبين الجابر أنه «بموجب شروط الاتفاقية، سيعمل الطرفان على دراسة زيادة حجم وتنوع مبيعات منتجات التكرير من (أدنوك)، وتفعيل تعاون (أدنوك) كشريك استراتيجي لـ (رونغشنغ) في استثمارات التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك مجمعها للتكرير والبتروكيماويات».

وأضاف أنه «في المقابل ستقوم (رونغشنغ) بدراسة فرص الاستثمار في مجمع أدنوك الصناعي في الرويس، بما في ذلك مصنع البنزين العطري (GAP)، وإمكانية توريد وتسليم أدنوك للغاز الطبيعي المسال لاستخدامه من قبل رونغشنغ داخل مجمعات الإنتاج في الصين».

من جانبه، قال شويرونغ، إن «هذه الاتفاقية الإطارية تعتبر إنجازاً جديداً في خطة التوسع الدولي الاستراتيجي التي نقوم بها، خصوصاً أنها تتم مع شريك تجاري مهم مثل (أدنوك)».

