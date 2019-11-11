أفكار عقارية مبتكرة

المصدر: طلال موفق القداح

مع استهداف تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في سوق العقارات بدبي، أصبح على الجميع البحث عن أفكار إبداعية، يستطيعون القيام بها من أجل تحسين أوضاع القطاع المهم الذي لطالما شكَّل واحة جاذبة للاستثمارات، وبات محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

- «القطاع العقاري في دبي واحة جاذبة للاستثمارات ومحط أنظار المستثمرين».

ومن هذا المنطلق، وتماشياً مع مضمون رسائل الموسم الجديد، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أكدت ضرورة تنفيذ مشروعات نوعية وأفكار استثنائية خلال الفترة المقبلة لمواصلة الريادة والتميز في كل القطاعات الحيوية بالدولة، قامت شركة «ماج للتطوير» العقاري بإطلاق برنامجها السكني «نَعمْ دبي» من وازع المسؤولية الوطنية تجاه المجتمع، ومستقبل القطاع العقاري في الإمارة.

ويراهن البرنامج المبتكر على دبي التي أصبحت مختبراً مفتوحاً للمشروعات الإبداعية، وعاصمة عالمية للأفكار الاقتصادية والريادية المبتكرة، وما توفره من بنية تحتية وتشريعية متطورة، إلى جانب المحفزات والإصلاحات التي نفذتها الحكومة أخيراً، والتي ستساعد على إعادة تأسيس مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري.

ويتيح البرنامج، الأول من نوعه من حيث المزايا الإضافية التي يحصل عليها العميل، إنجاز عملية الشراء خلال 15 دقيقة فقط، عبر ثلاث خطط مرنة لسداد أسعار الوحدات، بما يسمح له بشراء العقار من دون دفعة أولى، ومن دون دفعة أخيرة من التسليم، مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل، إلى جانب ميزة حسم الدفعات مباشرة من حساب العميل، لتسهيل عملية الدفع، وتوفر خيارات للعميل للدفع بدفعات ثابتة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو دفعات كل ثلاثة أشهر، من دون الحاجة لأي تسهيلات بنكية، عبر فترات مختلفة تبدأ من خمسة أعوام وتمتد إلى 24 عاماً.

وتم تصميم حزمة التسهيلات وعروض السداد الميسرة بعناية، لتعزيز تجربة المشترين الباحثين عن منزل لهم ضمن مشروعات «ماج للتطوير»، التي تلبي مختلف فئات وشرائح المجتمع، وتوفير الفرصة لتملك عقار في دبي، من دون الحاجة لدفعة أولى أو طلب تمويل بنكي، بما يتماشى مع خطة الإمارة في تشجيع المستثمرين لوضع خطط طويلة الأمد، والاستفادة مما تقدمه من مميزات.

وحيث إن معظم الراغبين في شراء العقار يواجهون صعوبة في سداد الدفعة الأولى، لذلك جاء هذا البرنامج المبتكر ليعفيهم من تلك الدفعة، إلى جانب ضم كل ما يمكن تمويله في الدفعة الشهرية لأي شخص لديه دخل ثابت، سواء أكان راتباً أو معاشاً تقاعدياً أو عوائد استثمارية، وأن يكون قادراً على الشراء، مع ضمان ثابت بقيمة الدفعة طوال فترة السداد، ومن دون أي رسوم إضافية، إذ إن العرض شامل جميع أشكال الرسوم، سواء أكانت رسوم الخدمة أو رسوم التسجيل أو الرسوم الإدارية أو رسوم التسليم، فضلاً عن مزايا إضافية، مثل برنامج «ولاء العملاء من ماج»، الذي يسمح للمشتري بخصومات في 480 مطعماً ومتجراً ومقهى وفنادق في دبي، علاوة على برنامج الحماية للتأمين على الحياة، والتأمين على فقد الوظيفة.

النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس إدارة «ماج للتطوير»