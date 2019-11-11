«دوست ثاني دبي».. مبنيان يلتقيان في القمة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر فندق «دوست ثاني» من أبرز المباني في دبي من ناحية التصميم، إذ يصنف واحداً من أجمل المباني في الإمارة.

ويرتفع الفندق، الذي تم بناؤه في عام 2001، أي قبل 18 عاماً، 153 متراً عن سطح الأرض (502 قدم)، فيما يبلغ عدد طوابقه 40 طابقاً.

ويمتاز المبنى بالتشكيل المعماري الجمالي، حيث إن أهم سمة في «دوست ثاني» تتمثل بانقسام الهيكل إلى قاعدتين منفصلتين تلتقيان في القمة.

وتحتوي القاعدة اليسرى (الجانب الأيسر) على الشقق السكنية، في حين تضم القاعدة اليمنى (الجانب الأيمن) شققاً فندقية مفروشة.

أما المنطقة العليا «المشتركة»، فتشمل صالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة في الهواء الطلق يقع في الطابق العلوي.