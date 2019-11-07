مطار دبي الدولي يستقبل 64.5 مليون مسافر في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



حافظ مطار دبي الدولي على مكانته بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين مع بلوغ حركة المرور 64.5 مليون مسافر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وشهد الربع الثالث سفر 23 مليونا و217 ألفا و492 مسافرا عبر مطار دبي الدولي بانخفاض 2.4 % مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي وبذلك بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى سبتمبر 64 مليونا و495 ألفا و241 مسافرا بانخفاض 4.5 % مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض البسيط في الأرقام منذ بداية العام إلى إغلاق أحد مدرجي مطار دبي الدولي لمدة 45 يومًا لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج خلال شهري أبريل ومايو الماضيين فضلاً عن الحظر العالمي لطائرة بوينغ 737 ماكس منذ شهر مارس من العام الجاري.

وعلى صعيد الشحن، سجلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي إجمالي 636 ألفا و575 طنا من البضائع خلال الربع الثالث "بانخفاض 5.9% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي وبذلك يصل إجمالي حجم الشحن منذ بداية العام إلى مليون و886 ألفا و237 طنا بانخفاض قدره 4.1% ويعود هذا الانخفاض إلى أن معظم حركة البضائع في مطار دبي الدولي هي حقائب المسافرين التي تحملها الطائرة والتي تأثرت بالانخفاض في السعة الاستيعابية أثناء مشروع إعادة تأهيل المدرج.