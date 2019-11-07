المالية: لا ضرائب على الدخل ولن نزيد القيمة المضافة

المصدر: أمل المنشاوي :أبو ظبي

نفى وكيل وزارة المالية، يونس خوري، ما يتداول أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب على الدخل، وزيادة ضريبة القيمة المضافة. مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» عدم صحة هذا الكلام.

وقال الخوري: «منذ بداية فرض ضريبة القيمة المضافة تقرر عدم وجود أية زيادات على النسبة المقررة قبل مرور خمس سنوات، بعدها سيخضع الأمر للمراجعة واتخاذ قرار مناسب».