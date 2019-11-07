مؤشرات إيجابية لرفع الحظر عن مكالمات «واتس أب» قريباً

المصدر: عبير عبد الحليم- أبوظبي

قال خبيران في قطاع الاتصالات لـ«الإمارات اليوم» إن هناك مؤشرات إيجابية لرفع الحظر عن المكالمات عبر الـ«واتس أب» في الإمارات قريباً.

وقال خبير الإعلام الرقمي، المحاضر في كلية الدار الجامعية في دبي، محمد الفقي، إن هناك مباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في الإمارات وبين تطبيق «واتس اب»، من الممكن أن تؤدي إلى رفع الحظر عن المكالمات التي تجري عبر تطبيق «واتس أب» قريباً.

مشيراً إلى أن المباحثات قد أحرزت تقدماً نحو الاستجابة لبعض طلبات الإمارات بشأن الحفاظ على الأمن القومي في حال رفع الحظر، وأهمية وجود آلية متكاملة لعدم تأثر الأمن القومي في حال فتح المكالمات.



وقال الفقي إن من المتوقع أن يتم رفع الحظر عن مكالمات «واتس أب» قبل استضافة دبي لـ«إكسبو 2020» باعتباره من المبادرات المهمة التي تفتح الطريق أمام زيادة الاستثمارات في الدولة، خصوصاً في قطاع الاتصالات قبل «إكسبو دبي».

ولفت إلى أن الامارات حريصة على عدم تأثر شركتي الاتصالات في الدولة (اتصالات) و(دو) بفتح المكالمات عبر «واتس أب»، خصوصاً أن الشركتين لهما دور كبير في دعم الميزاينة الاتحادية.

وأوضح في هذا الصدد أن النمو المطرد في الاشتراكات في قطاع البيانات قد يعوض بشكل كبير خسائر الشركتين من المكالمات.



وأشار إلى أن من بين النقاط المهمة التي ينبغي معالجتها حال رفع الحظر تأثر شركات المكالمات الصوتية، مثل شركة بوتيم، بالرفع، ورغبة بقية الشركات العالمية في رفع الحظر عن بقية التطبيقات الصوتية عبر الإنترنت.

وقال خبير الاتصالات في الدولة، أحمد حمدي، إن هناك تقدماً ملحوظاً في المباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في الدولة وتطبيق «واتس أب» بشأن مطالب الإمارات الخاصة بعدم تأثر الامن القومي، متوقعاً أن يتم رفع الحظر قريباً، خصوصاً أن رفع الحظر أمر قادم لا محالة، ويعد توجهاً عالمياً.



واعتبر حمدى أن هناك نمواً بالفعل في اشتراكات البيانات لدي شركتي «اتصالات» و«دو»، وأن النمو يدر دخلاً كبيراً للشركتين، ويعوض دخل المكالمات، موضحاً أن الحاجة للبيانات تنمو بشكل كبير محلياً وعالمياً.

من جانبها، فضّلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة عدم التعليق على أنباء رفع الحظر، واكتفى متحدث باسم الهيئة بالقول لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يوجد ما يمكن التحدث بشأنه في الوقت الراهن.

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، محمد الكويتي، في مقابلة تلفزيونية، إن الإمارات قد ترفع الحظر قريباً عن المكالمات التي تُجرى عبر تطبيق «واتس أب».

وقال الكويتي: «لقد زاد التعاون فعلياً مع (واتس أب)، ولمسنا قدراً جيداً من التفهم لأفكارنا من جانبهم في العديد من القضايا».

وأضاف «ربما يكون هناك رفع للحظر عن المكالمات الصوتية عبر (واتس أب)، وسيحدث ذلك في القريب العاجل. هذا هو ما نعلمه ونفهمه من هيئة تنظيم الاتصالات هنا في الإمارات».

وأجرى الكويتي مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس مع برنامج «كابيتال كوننيكش» الذي تبثه شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية، وأكد خلال المقابلة أن الإمارات عززت تعاونها مع كبريات المنصات التقنية العالمية، ومنها تطبيق «واتس أب» المملوك لشركة «فيس بوك»، وذلك بشأن مبادرات الأمن الوطني.