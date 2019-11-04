مكتوم بن محمد: حريصون على تعزيز التعاون مع المهتمين بصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة

المصدر: دبي ــ وام

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، خلال حضور سموه افتتاح فعاليات مجالس المستقبل العالمية في دبي صباح أمس، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورجيه برندي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد بن عبدالله القرقاوي.

وبحث سموه مع برندي سبل تعزيز التعاون المشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في دعم أجندة الاستدامة وصناعة المستقبل في العالم.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات ودبي على تعزيز التعاون الاستراتيجي المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وكل المنظمات الدولية، والدول المهتمة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وخير المجتمعات، تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمهتمين من رواد الأعمال وأصحاب العقول والمبتكرين حول العالم في المجالات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.

من جهته، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، برؤى قيادة دولة الإمارات، وتوجهاتها المستقبلية، مثنياً على تجارب دبي وسعيها الدائم للمشاركة بفاعلية في الجهود والمبادرات العالمية لتحقيق الاستدامة.

- برندي يشيد برؤى

قيادة دولة

الإمارات وتوجهاتها

المستقبلية.