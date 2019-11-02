تجارة دبي مع أوكرانيا تنمو 24% إلى 2.16 مليار درهم في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، اوليكساندر خومياك قنصل أوكرانيا في دبي يرافقه تيمور ريدفانوف نائب القنصل الاوكراني، حيث تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا.

وقال أحمد مجبوب مصبح: "حققت تجارة دبي الخارجية مع أوكرانيا نمواً قوياً في العام 2018 بلغت نسبته نحو 24% لتصل قيمتها إلى 2.16 مليار درهم مقابل 1.744 مليار درهم في العام 2017، وبلغت قيمة التجارة مع اوكرانيا في النصف الأول من العام 2019 نحو 1.14 مليار درهم، حيث تتنوع التجارة لتشمل العديد من البضائع أبرزها الحديد والصلب والانابيب والأدوية وقطع الغيار، وسنعمل على تعزيز نمو التجارة مع أوكرانيا عبر تمكين الشركات الاوكرانية من استخدام انظمتنا وابتكاراتنا الجمركية المتطورة لإنجاز معاملاتهم الجمركية بسرعة قياسية تدعم قدرتهم على توصيل بضائعهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية دون تأخير”.

وأضاف: " ننطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة دول العالم، وتقديم تجربة دبي الرائدة للدول الصديقة التي تتطلع للاستفادة من تجربة الإمارة في تطوير قدراتها الاقتصادية. ونقوم بتعزيز علاقاتنا مع الهيئات الدبلوماسية في الدولة والإدارات الجمركية وقطاعات الأعمال والشركات في هذه الدول لتقديم خبراتنا لهم، ودعم النمو في التجارة المتبادلة معهم، لنشارك بقوة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الامارات".

وأوضح أن جمارك دبي تحرص على تعزيز التواصل مع الهيئات الدبلوماسية والشركات الاوكرانية، وتعمل من خلال كافة قنواتها للتفاعل مع الشركاء التجاريين على معرفة المتطلبات التجارية والجمركية للتجار والشركات من أوكرانيا من اجل تطوير عملياتهم التجارية عبر دبي، ونتطلع الاتقاء بهم دوما من خلال مبادرة ارتباط التي أطلقناها للتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية والتعرف على متطلباتهم في مجال تطوير الخدمات الجمركية.

وأضاف: "نحرص على اطلاع الممثلين الدبلوماسيين للدول الصديقة على الخدمات والتسهيلات التي طورناها خصيصاً لدعم نجاح اكسبو 2020 ومن أبرزها قناة اكسبو 2020 الجمركية الذكية وتسهيلات دفتر الادخال المؤقت التي تهدف إلى تيسير دخول بضائع المشاركين في المعرض لتحقيق أعلى مستوى من الانسيابية في الحركة القادمة إلى المعرض، كما نطلع الوفود الزائرة على مبادرتنا إلى مواكبة اكسبو 2020 بتنظيم المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي نقوم بتنظيمه بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك وتستضيفه دبي خلال الفترة 10إلى 12 مارس 2020 المقبل ، وهو المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، وينتظر أن يحقق المؤتمر نقلة نوعية تدعم نجاح العمل الجمركي وتطوره المستمر من خلال ترسيخ التقدم الذي يحققه برنامج المشغل الاقتصادي العالمي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق البرنامج الذي تم اطلاقه على المستوى الاتحادي نجاحاً متصاعداً وتم توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل للاستفادة من مزاياه مع كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين ونتوقع أن تزيد نسبة البيانات الجمركية التي تنجزها جمارك دبي عبر برنامج المشغل الاقتصادي لتصل إلى 50% بحلول العام 2020".

من جهته أكد اوليكساندر خومياك أن الهيئات الدبلوماسية الأوكرانية تحرص على تطوير التعاون والتنسيق مع جمارك دبي، معرباً عن تقديره الكبير لجهود الدائرة وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للتجار والشركات الاوكرانية، لتعزيز النمو في التبادل التجاري بين دولة الامارات وجمهورية اوكرانيا.