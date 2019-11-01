«دبي للاستثمار» تُبدي التزامها بالاكتتاب في «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، أن مؤسسة دبي للاستثمار، باعتبارها المساهم الرئيس التي تمتلك حصة بنسبة 55.76% تقريباً من أسهم رأس المال المصدرة لبنك الإمارات دبي الوطني، أبدت التزامها الكامل بدعم حقوق الاكتتاب وبأنها وافقت على ممارسة حقوقها في الاكتتاب في حصتها التناسبية من العدد الإجمالي للأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها بموجب حقوق الاكتتاب.

وذكر البنك في بيان أنه في أعقاب استكمال عملية حقوق الاكتتاب، ستبقى مؤسسة دبي للاستثمار المساهم الرئيس في بنك الإمارات دبي الوطني، مشيراً إلى إعلانه المؤرخ في 17 أكتوبر 2019 بشأن عملية طرح حقوق اكتتاب استراتيجية لجمع رأس مال يصل لغاية 6.45 مليارات درهم (إعلان طرح حقوق اكتتاب).