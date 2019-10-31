«تيكوم» تحتضن 6500 شركة و95 ألف متخصص ورائد أعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «مجموعة تيكوم» بأن إجمالي عدد الشركات والأعمال المسجلة في المجموعة بلغ 6500 شركة، يعمل فيها 95 ألف متخصص ورائد أعمال، كما تحتضن في مجمعاتها 27 ألف طالب.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ20، التي حلت في 29 الجاري، لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تأسيس مدينة دبي للإنترنت، التي شكلت نواة «مجموعة تيكوم»، العضو في «دبي القابضة».

الذكرى الـ 20

وتفصيلاً، حلت أول من أمس الذكرى الـ20 لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تأسيس مدينة دبي للإنترنت، التي شكلت نواة «مجموعة تيكوم»، العضو في «دبي القابضة».

وتسهم (المجموعة) منذ 20 عاماً في تحقيق رؤية سموه في تطوير اقتصاد دبي، وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة أولى للشركات والمواهب إقليمياً.

وكان انطلاق مدينة دبي للإنترنت ثمرة لرؤية ثاقبة استشرفت المستقبل، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 29 أكتوبر 1999، خلال الإعلان عن تأسيسها، أن رؤية سموه تتمثل في تحويل مدينة دبي لتصبح مركزاً للاقتصاد العالمي الجديد، وحدد أربعة محاور رئيسة لتحقيق هذا الهدف، وهي: توفير بنية تحتية ذات مقاييس عالمية، وتهيئة المناخ المثالي في دبي لضمان نجاح الشركات مهما كان حجمها، وإرساء ثقافة تجارية تدعم تطور أعمال الشركات وتنميتها، وأخيراً ضمان استفادة الشركات من المزايا التنافسية الموجودة في مدينة دبي.

وشكلت مجمعات الأعمال التي أسستها «تيكوم» حجر الأساس لتحقيق رؤية سموه الطموحة، وتطورت وتوسعت على مدار عقدين لتصل إلى 10 مجمعات للأعمال، تدعم نمو وازدهار ستة قطاعات اقتصادية حيوية، هي: قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والعلوم، والتعليم، والتصميم، والتصنيع، إضافة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية العالمية لدبي ودولة الإمارات بشكل عام.

نجاحات مستمرة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، إن «مسيرة (المجموعة) ونجاحاتها تأتي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السديدة، وإيمانه بإمكانات دبي، وبالفرص التي تقدمها للمنطقة والعالم، حيث جعلت رؤية سموه المستقبل واقعاً نعيشه يومياً، وتلمس آثاره الإيجابية الشركات والمواهب على حد سواء».

وأضاف: «نحن على عتبة مرحلة جديدة من النمو والتطور، حيث نجحت (المجموعة) على مدار 20 عاماً في اجتذاب كبرى الشركات العالمية، وأبرز المواهب ورواد الأعمال، ودعمهم لتحقيق النجاح من خلال تطوير بيئة الابتكار المناسبة، والبنية التحتية الحديثة، وإطلاق المبادرات لتسهيل ممارسة الأعمال»، موضحاً أن «النجاح يشكل حافزاً لاستمرار (المجموعة) في عملها نحو ترسيخ مكانة دبي وجهةً استثماريةً عالمية للشركات الكبرى والناشئة، ودعم مسيرة تنويع اقتصاد دبي، وتعزيز جاذبيتها وريادتها بشكل مستمر».

ولفت آل مالك إلى أن «مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة، استطاعت تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للشركات العالمية والشركات الناشئة والقطاعات الصاعدة، التي بدورها أحدثت تحولات جذرية في مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة ككل، إضافة إلى إتاحتها الفرصة للمؤسسات الأكاديمية العالمية لتقديم البرامج الجديدة التي برزت لتواكب هذه التطورات الكبيرة، ما جعل المجموعة مظلةً وحاضنةً لجميع هذه الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم».

وأشار إلى أن «مجمعات تيكوم شهدت خلال الأعوام الماضية نمواً مستقراً»، مرجعاً النمو المستمر إلى نضوج بيئة الأعمال التي أسستها (المجموعة) وشموليتها، إضافة إلى الريادة إقليمياً، خصوصاً في القطاعات الجديدة التي تشكل أسساً لاقتصاد الابتكار واقتصاد المعرفة.

وأكد أن «المجموعة تتطلع قدماً إلى تعزيز بيئة الابتكار في دبي، والإسهام في بروز قصص نجاح وصفقات مليارية جديدة، شبيهة بالصفقات الكبرى التي تم إنجازها، مثل استحواذ شركة (أوبر) على شركة (كريم)، واستحواذ (أمازون) على شركة (سوق دوت كوم)، وغيرها».

مجمعات الأعمال

وتضم مجمعات الأعمال التي أسستها المجموعة: مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للتعهيد، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للعلوم، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية، ويصل إجمالي عدد الشركات والأعمال المسجلة فيها حتى الآن إلى 6500 شركة، يعمل فيها 95 ألف متخصص ورائد أعمال، كما تحتضن في مجمعاتها 27 ألف طالب.

وأسست «المجموعة» عام 2013 حاضنة الأعمال (in5) التي تمتلك حالياً ثلاثة مراكز متخصصة في التكنولوجيا والإعلام والتصميم، ويبلغ عدد الشركات الناشئة المحتضنة فيها أكثر من 200 شركة. ووصل حجم التمويلات التي استقطبتها الشركات الناشئة في (in5) إلى نحو 400 مليون درهم مع نهاية الربع الثالث من 2019.

الصف الأول

رفدت «مجموعة تيكوم» قيادات الصف الأول فيها بدماء إماراتية شابة، انطلاقاً من إيمان المجموعة منذ تأسيسها بأهمية تمكين الكفاءات الإماراتية للإسهام في صناعة مستقبل اقتصاد دبي، وتأهيل جيل جديد من القيادات الإماراتية المتميزة. وفي هذا السياق، حافظت «مجموعة تيكوم» على نسبة توطين 100% في القيادات العليا وفي إدارة مجمعات الأعمال.