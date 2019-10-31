«دوبيزل»: 83% من المستأجرين يرغبون في الانتقال إلى منزل جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استطلاع، أجرته منصة «دوبيزل» العقارية، أن 83% من المستأجرين في دولة الإمارات يتطلعون للانتقال إلى منزل جديد، خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يبحث 45% من المستاجرين عن عقار أكبر حجماً.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته «دوبيزل» في أكتوبر الجاري، وشمل 1000 من مستخدميها، عن الأسباب الرئيسة وراء الرغبة في الانتقال إلى منازل جديدة، حيث أشارت النتائج إلى أن معظم الباحثين يتطلعون للانتقال إلى منزل أكبر حجماً، في حين يبحث 37% عن منزل مماثل في الحجم، و18% عن منزل أصغر.

وعند سؤالهم عن سبب رغبتهم في الانتقال، كانت الأسباب الأكثر شيوعاً، هي: أن المستأجرين غير راضين عن الإيجار الحالي الذي يدفعونه (43%)، وأنهم غير راضين عن حالة المبنى أو المرافق المجتمعية (24%)، وأن يكونوا أقرب للعمل أو المدرسة (23%)، ولتغيير الوضع العائلي (22%).

وأفادت «دوبيزل»، في بيان أمس، بأنه تبين من الاستطلاع أن الرغبة في العيش بالمناطق الرئيسة كان الأقل شعبية، حيث اختارها 9% فقط من المشاركين كأحد الأسباب الثلاثة الأكثر أهمية وراء قرارهم الانتقال، بينما أعرب أقل من ثلث المستطلعة آراؤهم عن رغبتهم في البقاء بالمنطقة نفسها (28%)، مع تخطيط 57% للانتقال إلى منطقة جديدة، و16% إلى إمارة مختلفة.

وقال رئيس «دوبيزل العقارية»، ماثيو غريغوري: «شهدنا استمرار تراجع أسعار العقارات منذ بدء العام في جميع أنحاء الإمارات، كما أن زيادة المعروض تقدم للمستأجرين مجموعة أكبر من الخيارات والمرونة الكافية للبحث عن العقار الأنسب».