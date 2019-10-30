أحمد بن سعيد يفتتح فعاليات 4 منصات عالمية لتجارة الأغذية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس، فعاليات أربع منصات عالمية لتجارة الأغذية، ضمن قطاعات محددة في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزز بذلك الإمارة مكانتها الاستراتيجية، مركزاً رئيساً لتيسير الأعمال ضمن مختلف القطاعات.

وشملت جولة سموه في الأجنحة والمنصات، كلاً من معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، و«معرض غلفود للتصنيع» المتخصص في تصنيع ومعالجة الأغذية وتعبئتها وتغليفها، ومعرضَي «يامكس الشرق الأوسط»، و«سيفكس الشرق الأوسط» المتخصصَين في الحلويات والمأكولات البحرية. ووفقاً للبيان، فقد استقطبت المنصات الأربع لتجارة المواد الغذائية أكثر من 2800 جهة عارضة.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن الدورة الافتتاحية لمعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، تأتي استجابة مباشرة لطلب الجهات العارضة والزوار، لتنظيم فعالية متخصصة في قطاع العلامات التجارية الخاصة والترخيص والتصنيع بالتعاقد.

وبلغ عدد المشاركين في معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط 2019، أكثر من 140 علامة تجارية عالمية من 50 دولة.

وتمثلت أبرز محطات اليوم الأول في إطلاق «قمة برايم»، المنصة المخصصة التي تتيح لخبراء القطاع فرصة تبادل المعارف والخبرات حول ابتكارات المنتجات، وأحدث التوجهات في السوق، بما في ذلك جلسات متخصصة تتناول أنشطة وضع تصوّرات المنتج، والتوزيع وكسب ولاء المتعاملين.

واستقطبت النسخة السادسة من «معرض غلفود للتصنيع» أكثر من 1600 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض حلولاً متكاملة للتصنيع والمعالجة والتعبئة والتغليف، بهدف النهوض بقطاع الأغذية والمشروبات. كما تستعرض شركات التعبئة والتغليف العالمية المشاركة في دورة العام الجاري من «جلفود للتصنيع»، باقة متنوعة من منتجات التغليف المستدامة.