ارتفاعاً في أرباح بنوك دبي خلال 9 أشهر 39%

المصدر: بلغ صافي أرباح بنوك دبي الخمسة المدرجة في سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 20.2 مليار درهم، مقارنة ب

بلغ صافي أرباح بنوك دبي الخمسة المدرجة في سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 20.2 مليار درهم، مقارنة بـ14.51 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 39.2%.

وشهدت جميع البنوك نمواً في الأرباح، بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حقق نمواً قدره 63%، بعد بلوغ أرباحه 12.48 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ7.65 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وجاء مصرف الإمارات الإسلامي في المركز الثاني، محققاً نمواً في الأرباح قدره 44.9%، بعد أن سجلت 937.181 مليون درهم مقارنة بـ646.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، يليه بنك دبي التجاري في المركز الثالث، الذي حقق نمواً قدره 26.1%، بعد وصول أرباحه إلى 1.063 مليار درهم، مقارنة بـ843.07 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وجاء بنك دبي الإسلامي في المركز الرابع، بعد تحقيقه أرباحاً بلغت 3.966 مليارات درهم، بنسبة نمو قدرها 9.6% مقارنة بـ3.619 مليارات درهم خلال الفترة المناظرة.

وحقق بنك المشرق أقل نمو في الأرباح بنسبة بلغت 0.53% بعد وصول أرباحه إلى 1.757 مليار درهم، مقارنة بـ1.748 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

شريف اليماني - دبي