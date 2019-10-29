مؤشر الشفافية بالاستثمار الأجنبي المباشر لأبوظبي يسجل 73.8 نقطة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

سجل المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي 73.8 نقطة، في عام 2019، وذلك على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة.

وأظهرت نتائج المؤشر أن المستثمرين الأجانب في الإمارة يؤكدون مدى إدراكهم وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل حكومة إمارة أبوظبي، ما يمثل حافزاً رئيساً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وجاء في نتائج المؤشر الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء، أن قيمة المؤشر لعام 2019 انعكاس لإجابات المبحوثين بشأن سبعة موضوعات رئيسة، تركز على مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودور الحكومتين الاتحادية والمحلية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية.

وجاءت إجابات المبحوثين لتعكس مدى كفاءة السياسات الحكومية في أبوظبي، لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2019.