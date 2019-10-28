رئيس البرازيل يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي ــ وام

زار الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، والوفد المرافق له، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير.

واستهل الوفد الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين شعوب العالم.

كما تجول الرئيس البرازيلي والوفد المرافق، يصطحبهم المدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، الدكتور يوسف العبيدلي، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس.

كما تعرفوا إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة. وأهدى رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، الرئيس البرازيلي نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، الذي يضم صوراً خاصة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز سنوياً، إضافة إلى نسخة من كتاب «بيوت الله»، الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي.