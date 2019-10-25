الأمم المتحدة تحتفل بيوبيلها الماسي في «إكسبــو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك الأمم المتحدة بجناح مستقل في «إكسبو 2020 دبي»، حيث ترفع شعار «نحن الشعوب: لنشكّل مستقبلنا معاً».

وجاء هذا الإعلان عقب تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاحتفال السنوي للمنظمة العام المقبل سيشهد محادثات عالمية يتصدرها الشباب، ليكون محورها دور التعاون الدولي في صنع المستقبل الذي يريده العالم، وذلك في إطار احتفال المنظمة الدولية باليوبيل الماسي لتأسيسها.

وستتيح المشاركة في «إكسبو 2020» للأمم المتحدة الفرصة لإطلاع ملايين الزوار والمشاركين على رسالتها وأنشطتها وإنجازاتها على مدى السنوات الـ75 الماضية، وإلهامهم للانخراط في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17.

فعاليات وعروض

وقال المفوض العام لجناح الأمم المتحدة في «إكسبو 2020» ماهر ناصر، إن الجناح سيقام على مساحة مركزية قابلة للتعديل، تستضيف الفعاليات والعروض التقديمية والمناقشات والاجتماعات، وستُحاط بمعروضات تروي قصص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وإنجازاتها وأفرادها.

وأضاف أن الجناح سيُنظم بأسلوب يلهم العديد من المناصرين الجدد على الانخراط عن كثب في الأمم المتحدة، وسيسلط الضوء على مدى انفتاح الأمم المتحدة وسهولة الوصول إليها وجدواها، والإنصات لأصوات الشباب من مختلف الأطياف.

قوة مؤثرة

وأشار ناصر إلى أنه لدى خروج الزوار من جولتهم داخل الجناح، سيشعرون أن الأمم المتحدة تمثل قوة مؤثرة في العالم، داعياً الجميع للمشاركة. وأكد أن هذه التجربة ستركز على إذكاء الشعور بأن حماية حقوق جميع الناس وصونها، بل جميع الكائنات الحية والكوكب بنفسه، هو في صميم عمل الأمم المتحدة.

وقال إن الجناح سيشكل مكاناً يتيح للجميع إدراك ما يتمتعون به من إمكانات، ويلهمهم للتأثير في مجتمعاتهم المحلية لتصبح جزءاً من النضال نحو عالم أكثر عدلاً واستدامة.

«نحن الشعوب: لنشكّل مستقبلنا معاً»

كشف المفوض العام لجناح الأمم المتحدة في «إكسبو 2020»، ماهر ناصر، عن شعار جناح الأمم المتحدة، وهو شعار يجمع بين العبارة الافتتاحية لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وشعار الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، وعنوانه: «نحن الشعوب: لنشكّل مستقبلنا معاً».

وقال ناصر: «نحن ممتنّون للغاية لحكومة دولة الإمارات وشعبها وللمنظمين لهذه الفرصة لنكون جزءاً من (إكسبو 2020 دبي)، وللدعم السخي الذي يتم تقديمه».

وأضاف أن الأمم المتحدة حصلت على دعم مقدّر من دولة الإمارات ومكتب «إكسبو 2020 دبي» للمشاركة في هذا الحدث، موضحاً أن الدعم يشمل توفير جناح بكامل تجهيزاته، جزءاً من سياسة «إكسبو 2020.. دولة واحدة، جناح واحد».

«تواصل العقول وصنع المستقبل»

ينسجم شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي يقوم عليه «إكسبو 2020 دبي»، إلى حد كبير، مع رسالة الأمم المتحدة التي تدعو الدول والشعوب إلى العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل آمن وسلمي ومستدام.

ويضطلع «إكسبو» العالمي منذ عام 1851 بدور فريد في تبادل الأفكار والتكنولوجيا الجديدة، وإشراك الناس وحشد الدعم للأولويات العالمية العابرة للحدود الوطنية.

وسيرحب «إكسبو 2020 دبي»، وهو أول حدث من نوعه يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بأكثر من 200 جهة مشاركة، بمن فيها 192 دولة، ستشارك كل واحدة منها بجناح مستقل، ما يجعل «إكسبو 2020» أكثر دورات «إكسبو» شمولاً في التاريخ.

- الإمارات توفر

للأمم المتحدة

جناحاً بكامل

تجهيزاته جزءاً

من سياسة «إكسبو

2020.. دولة واحدة،

جناح واحد».