مناصب قيادية لـ12 مواطناً في طيران الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن تنقلات في فريق العمليات التجارية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا و«سكاي واردز»، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة متعامليها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

وعكست التنقلات الجديدة التزام الناقلة بإعطاء مواطني دولة الإمارات، فرصاً أكبر للتطور واكتساب خبرات جديدة، بالإضافة إلى الإفادة من الخبرات التي حصلوا عليها من خلال عملهم في دوائر ومناطق أخرى لدى الناقلة.

تنمية القدرات

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، في بيان اليوم:«نحرص دائماً على تنمية قدرات المواطنين الإماراتيين المهنية لكي يصبحواً رواداً في المستقبل. ومع التغييرات السريعة التي تشهدها الصناعة، بات من الضروري أكثر أن نبقى حيويين، وأن نوظف مواهب قادرة على قيادة فرق العمليات التجارية والمساهمة في تحقيق استراتيجيتنا. وأنا على ثقة من قدرة فريقنا على تقديم أفضل مستويات الدعم لعملائنا، ومتابعة تعزيز عملياتنا ومواصلة النمو لتحقيق أهدافنا».

سريان التعيينات

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل. وشملت التعيينات كل من:

1- خالد الحداد، يشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية وسيصبح نائب رئيس في «سكاي واردز» الأعضاء والعمليات. وانضم خالد إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2003 كمدير تجاري، وتبوأ عدداً من المناصب حيث كان في عام 2009 مديراً لطيران الإمارات في المغرب وموريتانيا والسنغال وعام 2012 مديراً لإمارة الشارقة والإمارات الشمالية.

2- محمد النهاري الهاشمي، يشغل منصب مدير مبيعات الشركات في دولة الإمارات، وسيتولى منصب نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية. وحاز محمد، على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وهو يتمتع بـ15 عاماً من الخبرة التجارية والدولية مع طيران الإمارات.

3- عبد الله الزماني، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في ماليزيا وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا. وانضم عبد الله إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2008، وتبوأ عدداً من المناصب في الهند وبنغلاديش وغيرها. وحاز الزماني على شهادة بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأميركية في الشارقة.

4- راشد العارضة، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في سنغافورة. وبدأ راشد مسيرته المهنية في طيران الإمارات عام 2006 كمتدرب تجاري وقد تولى أدواراً في 6 دول منها المغرب والمملكة العربية السعودية والسودان.

5- محمد العطار، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في قبرص، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في ماليزيا. وقد حاز محمد، على شهادة في إدارة الأعمال من من الجامعة الأميركية في الشارقة، وشهادة ماجستير علوم في الابتكار وإدارة التغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية.

6- محمد الوحيدي، يشغل حالياً منصب مدير تجاري في ميانمار، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام. وانضم محمد، إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2016، وقد حاز على شهادة بكالوريوس في الأعمال التجارية الدولية من «جامعة غريفيث» في أستراليا.

7- هيثم البتاوي، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في تايلاند وميانمار وكمبوديا. وانضم هيثم، إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2006 كمدير تجاري، وتبوأ عدداً من المناصب الإدارية في عمان والعراق ومصر وغيرها. وحاز على شهادة ماجستير في التسويق الاستراتيجي من جامعة «ولونغونغ» في دبي.

8- طلال القرقاوي، يشغل منصب مدير دعم تجاري في السودان وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في كمبوديا. وتولى خلال منصبه السابق إدارة مبيعات الناقلة وعملياتها في البلاد وحافظ على أدائها في السوق وسط أوضاع اقتصادية صعبة.

9- محمد القاسم، يشغل منصب مدير دعم تجاري في بانكوك وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في قبرص. وانضم محمد إلى فريق عمل طيران الامارات في عام 2016 وهو حاصل على درجة البكالريوس في إدارة الأعمال وإدارة الخدمات اللوجستية والتوريد. وله خبرة ثلاث سنوات في المجال المصرفي وإدارة المخاطر المصرفية وادارة حسابات كبار الشخصيات. وتدرب في محطة عمّان، المملكة الاردنية الهاشمية وشغل منصب مدير الدعم التجاري في بانكوك، مملكة تايلاند.

10- خالد حسن، يشغل حالياً منصب مدير تحليل الأعمال التجارية في الشرق الأقصى، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في الشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة. وانضم مجدداً إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2010 كمدير إقليمي للإمارات للعطلات ومن ثم عيَن مديراً في زامبيا عام 2012 وفي بنغلاديش عام 2013.

11- عمر البنّا، يتولى منصب مدير طيران الإمارات في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وسيتولى منصب مدير مبيعات الشركات في دبي.

12- أسماء آل رحمة، تشغل حالياً منصب مدير تحليل الأعمال التجارية وستتولى منصب مدير برنامج «سكاي واردز».

