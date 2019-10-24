«إكسبو 2020 دبي» يمنح فرصاً لحضور المعرض مجاناً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قدم «إكسبو 2020 دبي» للجمهور فرصة لحضور فعاليات المعرض.

وأوضح أنه سيطرح كل أسبوع 14 من تذاكر اليوم الواحد لحضور «إكسبو 2020 دبي» مجاناً، داعياً الجمهور إلى ترك التفاصيل الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمعرض العالمي.

ويتضمن النموذج الخاص بالاشتراك معلومات تتعلق بالاسم والجنسية والمدينة التي يقيم فيها الشخص، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن أي مقترحات يرغب الزائر في رؤيتها أو تجربتها في «إكسبو 2020 دبي».

ونشر «إكسبو 2020 دبي» على موقعه الإلكتروني قائمة تضم أول سبعة فائزين بتذكرتين لحضور فعاليات المعرض ليوم واحد.