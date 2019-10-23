311 مليار درهم تجارة دبي المنقولة جواً في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي بأن قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً، بلغت نحو 311 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، خلال زيارة لمراكز الجمارك في قرية الشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي ومركز السلع والمعادن التابعين لإدارة المراكز الجمركية الجوية، إن «تطوير العمل الجمركي في المراكز الجمركية الجوية يكتسب أهمية متصاعدة، مع الزيادة المستمرة في قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً، لذلك نحرص على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء في مراكزنا الجمركية الجوية، ونتابع ميدانياً وعلى مدار الساعة تطور سرعة الإنجاز على صعيد استكمال عمليات التفتيش وتقديم الخدمات الجمركية». وتفقد المدير العام لجمارك دبي، خلال جولته، مراكز خدمة العملاء ومراكز التفتيش، حيث اطلع على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية وتسهيلات التفتيش المقدمة للمتعاملين.