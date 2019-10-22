«مجموعة مبادلة» توظّف 760 مواطناً ومواطنة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أمس، عن توظيف أكثر من 760 مواطناً، من بينهم 12 من أصحاب الهمم، للعمل ضمن مجموعة شركاتها خلال العام الجاري.

وأفاد بيان صدر أمس بأن 455 من الموظفين الجدد وقعوا عقود توظيفهم في احتفال خاص نظمته «مبادلة» وهيئة الموارد البشرية ومؤسسة زايد العليا، لينضموا إلى 300 مواطن سبق استيعابهم خلال العام الجاري.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»، حميد الشمري، إن «مبادلة» ستظل ملتزمة باستثمار قدرات المواطنين، وفخورة بمساهمتها في إعداد الجيل المقبل من القادة، لافتاً إلى تقديم نخبة من الكفاءات المميزة الذين يشغلون حالياً العديد من المناصب القيادية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات.

من جانبه، أكّد المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة لإمارة أبوظبي، حسن الحوسني، حرص الهيئة على استمرار تنسيق الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، لضمان مساهمتها الفعالة في القطاعات الحيوية.

من ناحيته، أشاد أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، بجهود «مبادلة للاستثمار» وبتعاونها مع المؤسّسة، بما يمثل نموذجاً متميزاً للشراكات المجتمعية الناجحة لتمكين ودمج أصحاب الهمم.