إصدار 4057 رخصة اقتصادية جديدة في دبي خلال سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال سبتمبر الماضي وصل إلى 4057 رخصة، أسهمت في إضافة 12 ألفاً و102 وظيفة إلى سوق العمل.

وأوضح التقرير، أن الرخص الجديدة توزعت على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 65.2%، والتجارية (33.2%)، والسياحية (1.2%)، والصناعية (0.4%).

وبين أنه بالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنغلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر وبريطانيا والصين والأردن والسعودية والسودان والولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال سبتمبر 2019 وصل إلى 30 ألفاً و523 معاملة، لافتاً إلى أن مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي أنجزت 24 ألفاً و109 معاملات، أي ما يشكل 79% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن عدد إجراءات حجز الأسماء التجارية بلغ 5371 إجراء، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية 4515 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 1329 تصريحاً، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

ووفقاً للتقرير بلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 258 رخصة، بينما بلغ عدد رخصة تاجر 295 رخصة.

وأوضح أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 11 ألفاً و590 معاملة خلال سبتمبر 2019، ضمت 5755 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال سبتمبر 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2114 رخصة، ثم منطقة ديرة 1939 رخصة، ومنطقة حتا بواقع أربع رخص تجارية جديدة.

وبيّن التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 69.6% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأولى في المرتبة الأولى (13.8%)، تلتها القرهود (13.4%)، وبور سعيد (8.0%)، وبرج خليفة (7.5%)، والفهيدي (5.7%)، وعود المطينة الثالثة (5.4%)، والبرشاء الأولى (4.5%)، والمرقبات (4.1%)، والمرر (3.8%)، والخبيصي (3.4%).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال سبتمبر 2019، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 51.9% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» (23.4%)، و«خدمات مجتمعية وشخصية» (7.4%)، و«بناء وتشييد» (7.3%)، و«نقل وتخزين واتصالات» (3.2%)، و«مجموعة الفنادق» (2.8%)، و«صناعة تحويلية» (1.4%)، فيما توزعت النسبة الباقية على أنشطة أخرى.

• 258 رخصة فورية تم إصدارها الشهر الماضي.