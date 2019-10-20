تعاون بين «دبي المالي» و«الإمارات للمزادات» لتنظيم تصفية الأصول وبيع الحجوزات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة المتخصصة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين لتنظيم مشروعات تصفية الأصول وبيع الحجوزات، وتمهيد الطريق للمساعدة في تنفيذ أحكام المحكمة.

وقال نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن «علاقتنا مع (الإمارات للمزادات) علاقة طويلة الأمد، واتفاقية التعاون هذه ستسهم في تحقيق كفاءة وسلاسة لمستخدمي المحاكم، كما ستعمل على تعزيز مكانة المحاكم وسمعتها باعتبارها واحدة من المحاكم التجارية الرائدة في العالم، من خلال تحقيق أعلى معايير الخدمة كجزء من مبادراتنا المستمرة».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي: «نتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز خبراتنا من خلال ريادتها وتميزها القضائي وكفاءة خدماتها، في مجال حل المنازعات المعقدة والعابرة للحدود، نظراً لتمتعها بالكفاءات والخبرات اللازمة التي تساعدها على تقديم التوجيه الشامل لشركائها من خلال نخبة مختارة من القضاة ذوي الخبرة الدولية في كل جوانب الأعمال التجارية والمالية».

وأشار إلى أن «الإمارات للمزادات» ستعمل على استثمار خبراتها وتجاربها لتسريع وتبسيط إجراءات المزادات العلنية عبر طرق وآليات متنوعة من خلال استخدام أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة التي ترقى إلى أعلى معايير الأمان وسهولة الاستخدام.