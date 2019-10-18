الاتحاد للطيران تحتفل بتشغيل بوينغ 787 دريملاينر إلى ميلانو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر على رحلاتها اليومية إلى ميلانو، بتنظيم حفل خاص في قصر بلازو كليريتشي المذهل الذي كان مكان إقامة عائلة كليريتشي الذائعة الصيت في قلب المدينة الإيطالية.

وحضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية من الدولتين، من بينهم دبلوماسيون وشركاء استراتيجيون ومسؤولون في قطاع الطيران إلى جانب مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

اختارت الاتحاد للطيران مطار ملبيسا ميلان ليكون وجهتها الأولى في إيطاليا في سبتمبر 2007، وخصصت في سبتمبر من العام الحالي طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر الفخمة لملاقاة الطلب المتزايد على تجربة السفر المريحة والسلسة التي تعتمد على تفضيلات الضيف الشخصية، ما يعكس التزام الشركة تجاه السوق الإيطالي.

من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، روبن كامارك، أنه منذ انطلاق عملياتنا بين ميلانو وأبوظبي في 2007، نقلت الاتحاد للطيران أكثر من 1.4 مليون ضيف من وإلى هذه المدينة، وتستمر هذه الوجهة باستقطاب العديد من المسافرين للعمل والاستجمام. نعتبر الدعم الكبير والترحيب الذي تلقيناه من الضيوف والشركاء الإيطاليين، أساسياً لتعزيز مكانتنا الرائدة في هذا السوق المهم".

تضم طائرة بوينغ 787-9 المرتبة بنظام الدرجتين 299 مقعداً وستكون من أول طائرات دريملاينر التي تقدم المقاعد السياحية الرحبة.

وخلال هذه الفعالية، سلطت الاتحاد الضوء على شراكتها المميزة مع الماركة الإيطالية الفاخرة، أكوا دي بارما، من خلال عرض مسلتزمات السفر التي تقدمها على الدرجات المميزة باللونين الأسود والأصفر.

انطلقت شراكة الاتحاد مع أكوا دي بارما في 2014، حين بدأت شركة الطيران بتوزيع مستلزمات السفر الفاخرة في مقصورة الإيوان على طائرات إيرباص A380. تأسست الشركة الإيطالية في مدينة بارما التاريخية، وهي تعمل تحت جناح مجموعة لوي فيتون موي هينيسي منذ 2001 وقد تعاونت مع الاتحاد بشكل وثيق لتصميم منتجات خاصة لكل مرحلة من تجربة ضيف الاتحاد، في الجو وعلى الأرض، مع عطر كولونيا الخاص بها والذي لم يتغير منذ 103، ومجموعة من العطور الأخرى المتوفرة في الإيوان.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة أكوا دي بارما لورا بورديس، "بعد 103 عاماً، أصبحت أكوا دي بارما أيقونة للموضة الإيطالية. نحرص دائماً على حسن الاختيار للشركات التي نتعامل معها، لكن شراكتنا مع شركة عالمية مثل الاتحاد للطيران كانت خياراً طبيعياً نظراً لخدماتها المميزة وتجربة السفر الفخمة التي توفرها. اعتبر هذه الشراكة تعزيزاً لعلاقة تأسست على قيم مشتركة في التميز والجودة."

وقد استخدمت أكوا دي بارما قاعة المرايا المذهلة في قصر بلازو كليريتشي لخلق "كون من العطور"

يضم ورش عمل حول تصنيع علب القبعات الصفراء التي تشتهر بها الماركة والصناعة اليدوية المعقدة لكبسولة الكريستال الخاصة بعرض نوتي دي كولونيا.