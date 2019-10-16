إطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعتا «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، عن إبرام اتفاقية لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي.

ووفقا لبيان صادر، اليوم، ستكون شركة «العربية للطيران أبوظبي» مشروع مشترك مستقل، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيساً لعملياتها، على أن تدعم الشراكة الجديدة شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها «الاتحاد للطيران»، كما ستلبي احتياجات قطاع السفر منخفض الكلفة والمتنامي في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوجلاس، إن «أبوظبي مركزا ثقافيا مزدهرا ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع»، مشيرا إلى أنه «مع وفرة معالم الجذب السياحي والضيافة في الإمارة، يلعب قطاع السياحة والسفر دورا حيويا في مسيرة النمو الاقتصادي لأبوظبي ولدولة الإمارات».

واضاف: «بدورنا نسعى إلى خدمة هذه الرؤية من خلال الشراكة مع (العربية للطيران) بإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي».

وذكر دوجلاس أن «الشراكة الجديدة تدعم خطتنا في برنامح التحول وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض الكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران، ونتطلع قدماً إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي، إن «دولة الإمارات تعد موطنا لأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركزاً عالمياً رائدا للسياحة والسفر»، مضيفا: «يسرنا أن نتشارك مع مجموعة الاتحاد للطيران بتأسيس (العربية للطيران أبوظبي) والتي ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض الكلفة محلياً وإقليمياً، والمبني على خبرة كل من (العربية للطيران) و(الاتحاد للطيران)».

وأشار العلي إلى أن «هذه الخطوة تؤكد على قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، ونتطلع قدماً إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب».

يشار إلى أن الشركة الجديدة، ستعتمد على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض الكلفة، كما سيتولى مجلس إدارتها، الذي يتألف من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الشركتين، مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها.