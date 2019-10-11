«إريكسون»: قطاعا النقل والإعلام أبرز المستفيدين من «الجيل الخامس» في الإمارات

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت شركة «إريكسون» السويدية المتخصصة في حلول الاتصالات بأن قطاعي «النقل والسيارات»، و«الإعلام والترفيه»، من القطاعات الرئيسة التي ستستفيد من إطلاق شبكات الجيل الخامس في دولة الإمارات، في ظل البنية التحتية المتطورة المتوافرة في الدولة، والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا المستقبلية، وأيضاً مساندة المسؤولين للتحول المستقبلي والتكنولوجيا الجديدة.

«النقل والسيارات»

وأوضحت الشركة، في تقرير أصدرته على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي اختتم فعالياته أمس، أن تركيز الدولة الأول على استخدام شبكة الجيل الخامس سيكون على قطاع النقل والسيارات، متوقعة أن ينمو عدد المركبات المتصلة بالشبكة بمعدل سنوي مركب نسبته 143% بحلول عام 2024. وأضاف التقرير أن هناك العديد من الفرص المتنوعة والأساسية لاستخدام «الجيل الخامس» والتكنولوجيا التي يقدمها لتطوير قطاع المواصلات، إذ يعد قطاع النقل من القطاعات الواعدة التي ستستفيد من خدمات جيل الاتصالات الجديد، خصوصاً في ظل دعم المسؤولين في دولة الإمارات لأنظمة النقل المستقبلية.

وأشار إلى أن الإمارات لديها العديد من الرؤى المستقبلية والمبادرات التي ستستفيد من إطلاق خدمات الجيل الخامس، منها مبادرة مدينة دبي الذكية، التي ستوفر منصة لتطبيقات وخدمات «الجيل الخامس»، إضافة إلى المركبات ذاتية القيادة، ونظام الإشارات الضوئية الذكي، فضلاً عن مراقبة الخدمات والتحكم بها، والمقاييس البيئية.

هدف

وذكر تقرير «إريكسون» أنه كجزء من استراتيجية دبي للتنقل الذاتي التي جرى إطلاقها في عام 2016، وضعت الإمارة هدفاً بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من دون سائق من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، بما يشمل خمسة ملايين رحلة انتقال يومياً، حيث يتوقع أن تصل الوفورات والعوائد الاقتصادية السنوية لهذه الاستراتيجية إلى 22 مليار درهم.

أول مركبة

وبالنسبة لأبوظبي، لفت التقرير إلى أن مدينة مصدر أطلقت في أكتوبر 2018، أول مركبة ذاتية القيادة ضمن شبكتها للتنقل الذاتي التي تتسع لـ12 راكباً، لتعد بذلك أول إطلاق لمركبة ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبيّن أن هناك أربعة مجالات رئيسة لاستخدام خدمات الجيل الخامس في قطاع النقل، تشمل التحكم وأتمتة مراكز النقل، مثل المطارات والموانئ، إلى جانب التحكم الذكي في سلاسل التوريد وتتبع ومناولة الشحنات، علاوة على الاتصال بالمركبات لتشخيص أي أعطال بها وتقديم مواد ترفيهية، إضافة إلى أنظمة التحكم الذكي في حركة المرور والمركبات ذاتية القيادة.

«الإعلام والترفيه»

وأفاد التقرير بأن قطاع الإعلام والترفيه سيكون من ثاني القطاعات التي ستركز عليها الدولة للاستفادة من تقنيات الجيل الخامس، وسط توقعها بنمو خدمات تعزيز الفيديو بنسبة 138% بحلول عام 2024.

وقال إن العديد من الفعاليات الدولية التي ستستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة، أهمها معرض «إكسبو 2020 دبي»، يمثل فرصة لتطوير التطبيقات الإعلامية والترفيهية التي تعتمد على تقنيات الجيل الخامس، ليس في الدولة وحدها ولكن في المنطقة ككل.

وأوضح التقرير أن التطبيقات تتضمن بث الفيديو عالي الدقة بوسائل مختلفة، واستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لتوصيل المعلومات وتقديم الترفيه للزوار.

وأشار إلى أن استخدام الجيل الخامس في قطاع الإعلام والترفيه سيركز على ثلاث نقاط رئيسة، أولاها تقديم تطبيقات إعلامية بشكل جديد في الملاعب والفعاليات العامة عبر استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي، فيما ثانية النقاط تتمثل في استخدام أشكال من المحتوى الجديدة، أما النقطة الثالثة فتتمثل في تقديم بث فيديو عالي السرعة.

- «إريكسون» أكدت تمتع الدولة ببنية تحتية متطورة.. وإطلاق مبادرات تكنولوجية مستقبلية.

- «مصدر» أطلقت في أكتوبر 2018 أول مركبة ذاتية القيادة ضمن شبكتها للتنقل الذاتي.

138 %

نمواً متوقعاً في

خدمات تعزيز الفيديو

بالدولة بحلول 2024.