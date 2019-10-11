استدعاء 7072 سيارة «نيسان» و«فيراري»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملتي استدعاء لسيارات «نيسان» و«فيراري» تشملان 7072 سيارة. وأوضحت الوزارة في تقرير أن الحملة الأولى تشمل 7027 سيارة «نيسان سيفيليان W41» من موديل عام 1999 إلى موديل عام 2014، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات، وشركة المسعود للسيارات، موزعي سيارات «نيسان» في الدولة.

وأضافت أنه تم إطلاق هذه الحملة بعد التواصل مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بعد أن تبين أنه في بعض المركبات، يوجد احتمال لسقوط المقبض المساعد عند استخدامه المتكرر، ما دعا «نيسان» إلى اتخاذ قرار بالفحص وإجراء الإصلاحات المطلوبة.

كما أعلنت الوزارة عن تمديد حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 45 سيارة «فيراري» موديلات 2016 و2018، تشمل «فيراري 458 سبيشيال»، و«458 سبيشيال إيه كاليفورنيا تي»، و«إف 12 برلينتا»، و«إف 12 تي دي إف»، و«488 جي تي بي»، و«488 سبايدر»، و«812 بيستا»، المصنعة جميعها في إيطاليا.

وبيّنت الوزارة أن الاستدعاء يرجع إلى ضرورة استبدال وحدة تحكم الوسائد الهوائية الإلكترونية في السيارات المشمولة بالحملة.