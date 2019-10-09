منصة لشراء منتجات أصحاب الهمم بالعملات الرقمية

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أطلقت وزارة تنمية المجتمع في معرض جيتكس منصة إلكترونية لتسويق منتجات أصحاب الهمم خارج دولة الإمارات، من خلال تفعيل طرق دفع جديدة ومبتكرة، حيث تتيح إمكانية الدفع باستخدام العملات الرقمية، وقد تم تطوير منصة مشاغل ومنصة نقاط الولاء باستخدام تقنية «بلوك تشين».

وكشفت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان لـ«الإمارات اليوم»، عن أهمية المنصة الجديدة التي أطلق عليها «منصة مشاغل»، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق تمكين أصحاب الهمم ودمجهم وظيفياً، وتوسيع دائرة انتشار منتجاتهم وحفزهم على مزيد من العطاء التنموي والمجتمعي، تأكيداً على قدرتهم الإنتاجية ودورهم في خدمة الوطن.

وقالت بن سليمان: «إن المنصة الإلكترونية تعمل على تشجيع شراء منتجات أصحاب الهمم، التي أصبحت علامة منافسة في السوق، وذلك من خلال منح نقاط ولاء للمتسوقين عن كل منتج يتم شراؤه بقيمة المنتج نفسه. وتعزز المنصة عملية تسويق وانتشار هذه المنتجات خارج دولة الإمارات».

وأوضحت أن المنتجات التي تعرضها منصة مشاغل هي نتاج عمل يدوي متجدد ومبتكر، ولمسات إبداعية يتقنها ذوو الإعاقة الذهنية من أصحاب الهمم.