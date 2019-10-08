«صحة دبي» تكافح الانبعاث الحراري بطائرة ذكية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن طائرة ذكية بدون طيار، لاكتشاف ومكافحة الانبعاث الحراري في الأبنية التابعة لها، بهدف توفير قاعدة بيانات تمكّن صنّاع القرار من اتخاذ الإجراءات، ووضع الحلول اللازمة لمعالجة الظاهرة، وفق أخصائي الشؤون الهندسية في إدارة سلامة وصحة البيئة المؤسسية في الهيئة، المهندس علي المزيود.

وقال المزيود لـ«الإمارات اليوم»، خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس للتقنية 2019، إن المشروع الذي سمّته الهيئة «الجناح الأخضر»، عبارة عن طائرة بدون طيار، مزوّدة بكاميرات حرارية وحسّاسات ذكية مثبتة فيها، بحيث تستطيع من خلال تحليقها فوق الأبنية تسجيل الانبعاثات الحرارية الناتجة عنها، ذات التأثيرات السلبية في البيئة، ودرجة حرارة الشوارع المحيطة بها.

وذكر أن مشروع الجناح يوفر بيانات حول مواقع الانبعاث الحراري في المساحات التابعة لهيئة الصحة بدبي، بما يساعد على توفير حلول بيئية لاستدامة البيئة الخضراء، كما أن المشروع تم تطبيقه تجريبياً في مستشفى راشد بدبي.

وتابع: «بدأت الهيئة المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت توفير البيانات والقراءات حول مواقع الانبعاث الحراري للمساحات التابعة لها، لتوفير الحلول البيئية لاستدامة البيئة الخضراء، فيما ستساعد البيانات على توفير وتطبيق الحلول البيئية لتقليل الانبعاث الحراري».

وأكد المزيود أن المشروع ليس للانبعاث الحراري فقط، وإنما يعملون على تطويره ليشمل قياس درجة حرارة البيئة المحيطة بأبنيتها.

ولفت إلى أن الهيئة تتجه إلى تنفيذ مشاريع لمكافحة الانبعاث الحراري في مبانيها، يعتمد على توزيع الشتلات، وزراعة أسطحها، كذلك زيادة الرقعة الخضراء في المناطق المحيطة بها، بما يتناسب مع البيانات المرصودة.