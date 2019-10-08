شرطة عجمان تشارك بـ3 تطبيقات في «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في معرض جيتكس للتقنية 2019 بدبي، بثلاثة تطبيقات، هي «إكرام الراحلين»، و«الزيارات»، و«تصريح المرور».

وقال مدير قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، الرائد خالد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن تطبيق «إكرام الراحلين»، يسّر إجراءات دفن المتوفين، إذ أصبح ممكناً لأهل المتوفى أن يتقدموا إلكترونياً بطلب الحصول على إذن الدفن، الذي ترسل منه في الوقت نفسه نسخة إلى كل من المستشفى الموجود فيه، وخدمات الجنائز، كما يرسل الإذن على هاتف مقدم الطلب.

وأضاف أن هذا التطبيق يتيح ميزة إسقاط المخالفات المرورية عن المتوفى بعد إرفاق الأهل شهادة الوفاة، إضافة إلى المخالفات الجنائية، ما لم تكن مرتبطة بجوانب مالية.

وأشار إلى أن تطبيق «زيارات» يتيح لكل من يريد زيارة القيادة العامة لشرطة عجمان بالتقدم بالطلب إلكترونياً، وتحديد الجهة التي يريد زيارتها بالقيادة.

وأوضح أن تطبيق «تصريح المرور» يتيح منح تصريح مرور للشاحنات التي تريد دخول عجمان في الأوقات المسموح بها إلكترونياً.